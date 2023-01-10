Восемь главных киноновинок января

Сказка о Чебурашке, Джейсон Стэтем и Хью Грант в боевике Гая Ричи, свадебный переполох с Дженнифер Лопес и семейные рецепты супа из морских ежей – рассказываем, что посмотреть в январе.

«Битва шефов»

Шеф ресторана Хуан Энчаусти бесследно исчезает в 1990 году. Спустя тридцать лет он возвращается, но почти ничего не помнит о том, где был и что делал все это время. Теперь рестораном руководит его младший сын Микель – там подают блюда высокой кухни, заведение вот-вот получит третью звезду Michelin, а на днях на ужин должен приехать король Испании! Возвращение кулинарного гения может одним махом перечеркнуть усилия Микеля, так что ему придется лавировать между ничего не помнящим отцом и делом всей своей жизни. И заодно на собственном опыте выяснить, может ли на кухне быть два шефа.

«Чебурашка»

Что, если Чебурашка и правда существует? Странный зверек из далекой тропической страны – не то заяц, не то мишка с огромными ушами и желтыми глазами. Историю забавного зверька в конце 1960-х сочинил Эдуард Успенский, мультфильмы по ее мотивам сделали Чебурашку настоящей звездой. И вот очередь дошла до полного метра. В фильме Дмитрия Дьяченко ему предстоит подружиться с нелюдимым садовником Геной, его дочкой, которая варит вкуснейший шоколад, вредной модницей Риммой и найти свое место в новом мире – небольшом приморском городке.

«Клипмейкеры»

Полуторачасовой флэшбек из лихих и веселых 1990-х про молодого режиссера, который снимает музыкальные видео для звезд тогдашней эстрады. Вечеринки, бандиты, вручение премий – все смешалось в пестром калейдоскопе под названием «российский шоу-бизнес». Фильм Григория Константинопольского - не столько документальное свидетельство, сколько фантазия на тему ушедшего десятилетия. Прототипы легко узнаваемы, а образ главного героя режиссер писал с себя.

«Операция «Фортуна»: искусство побеждать»

Новый фильм Гая Ричи – и снова с Джейсоном Стэтемом и Хью Грантом. Разведчик Орсон Форчун должен внедриться в окружение торговца оружием Грэга Симмондса, чтобы не допустить распространения очередного смертоносного изобретения. Для этого он привлекает к операции любимого актера оружейного барона – Дэнни Франческо. Как всегда у Ричи, будет много стрельбы, погонь и невероятно стильных героев. Их – хоть сейчас на обложку модного журнала.

«Лили и море»

Режиссерский дебют российско-французской актрисы Динары Друкаровой – экранизация автобиографической книги Катрин Пулэн. Главная героиня оставляет привычную жизнь и нанимается на рыбацкий траулер, который занимается добычей в Северных морях. Единственная женщина на борту, Лили не отступает перед трудностями и вскоре завоевывает уважение команды. Чтобы более достоверно сыграть ее, Друкарова сама выходила в море.

«Моя пиратская свадьба»

Том и Дарси хотели сыграть свадьбу на тропическом острове в окружении семьи и гостей, но что-то сразу пошло не так. Сначала явился бывший невесты, а потом и вовсе всех собравшихся захватили в заложники пираты. Теперь вместо торта и поцелуев несостоявшиеся молодожены должны спасать гостей. Комедия с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем так резво превращается в боевик, что в итоге получается очень задорное кино о том, как заново влюбиться друг в друга.

«Изумительный Морис»

Анимационная адаптация романа Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны». Хитроумный кот путешествует с компанией говорящих крыс и проворачивает одну аферу за другой, «спасая» жителей очередного города от «нашествия вредителей». Но в одном из городов Убервальда, Дрянь-Блинцбурге, они сталкиваются со зловещим Крысиным королем, которому не могут противостоять ни местные жители, ни грызуны.

«Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь»

Документальное кино Анатолия Бальчева о работе барда в Одессе. Здесь он снимался в «Интервенции», «Вертикали», «Коротких встречах», «Опасных гастролях», писал песни к фильмам, выступал. В фильме использованы архивные кадры, фрагменты интервью, беседы с близкими и друзьями Высоцкого.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.