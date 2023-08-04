Алюминиевый облик Музея русской иконы

Уникальный облик Таганского района в Москве всегда привлекал людей творческих профессий. Таганку воспевал Владимир Высоцкий, здесь читал свои стихи Евгений Евтушенко, а образ высотки на Котельнической набережной стал одним из самых популярных в отечественном кинематографе – от появления в фильме «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова до «Дозоров» Бекмамбетова.

Именно за вальяжно раскинувшей свои корпуса сталинкой открывается вид на старую Таганку – с храмом Никиты Великомученика, малоэтажными особняками Швивой горки (исторического названия района), а также на яркий пример реставрации зданий с новым, алюминиевым, звучанием – Музей русской иконы.

Доходные дома XIX века – одна из визитных карточек современной Таганки. Однако, еще недавно многие из них находились в аварийном состоянии, буквально на грани обрушения. Такая судьба ожидала два доходных дома на Гончарной улице, если бы не вмешательство предпринимателя и мецената Михаила Абрамова, усилиями которого дома были укреплены, полностью отреставрированы и превращены в Музей русской иконы в 2011 году. Объединить оба дома в единое культурное пространство помог алюминиевый атриум.

Здание Музея пополнилось не только экспозиционными залами, но и помещениями для хранения памятников, их научного изучения, каталогизации, реставрации, технико-технологического исследования. Для этого были созданы специальная реставрационная мастерская и научно-каталогизационные отделы.

Музей русской иконы стал первым в Москве и вторым в России частным музеем русской иконы. Сегодня в его коллекции насчитывается более 5000 экспонатов, включая раннехристианские и византийские древности VI–XIV веков. Основу музея составляет около 1 000 произведений русской иконописи. В музее регулярно проводятся экскурсии и лекции, на которых демонстрируются уникальные религиозные объекты из разных стран.

Экспозиция музея часто привлекалась к созданию крупных международных выставочных проектов. Памятники из собрания Музея русской иконы экспонировались в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, в Центральном музее древнерусского искусства и культуры им. Андрея Рублёва, в замке Сант-Анжело в Риме, в Страговском монастыре Праги, в Братиславском граде, в Кирилло-Белозерском монастыре и Ферапонтово.

Несмотря на наличие настоящих артефактов российской религиозной истории, один из принципов музея сохраняется с момента основания – бесплатный вход и экскурсии, возможность художникам делать копии исторических полотен.

Музей русской иконы

Дата открытия музея в новом здании: 25 января 2011 года.

Адрес: Москва, Гончарная улица, дом 3, стр. 1.

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