Женя Малахова представила ремейк своей легендарной песни «Мама»

В 2004 году песня «Мама» Жени Малаховой стала настоящим хитом, который навсегда вошёл в историю российской эстрады. Этот трек стал визитной карточкой певицы и оказал влияние на целое поколение слушателей.

Автором музыки к композиции выступила Елена Стюф, а текст написал Виктор Дробыш. Песня была выпущена в рамках дебютного сольного альбома Жени «Я не ангел» и сразу же завоевала сердца публики. Исполнение «Мамы» Женей было связано с личными переживаниями, что сделало её особенно искренней и трогательной.

В 2004 году Женя исполнила эту композицию в дуэте с Юлианной Карауловой на популярном шоу «Фабрика звёзд – 5». Несмотря на то, что многие считали Женю участницей проекта, она выступала как приглашённый гость, что добавило особого шарма её исполнению.

Теперь, спустя почти два десятилетия, Женя Малахова решила дать своей легендарной песне второй шанс. В новой версии «Мамы» звучание объединяет ностальгические нотки оригинала с современными музыкальными тенденциями. Обновлённая аранжировка делает композицию актуальной для новой аудитории и одновременно приятной для поклонников прошлого.

«Эта версия — мост между прошлым и будущим, которая обязательно найдёт отклик в сердцах слушателей всех возрастов. Новая «Мама» — это не только переосмысление классики, но и яркий пример того, как музыка может объединять поколения», – делится Женя.

