Юрий Ренгардт: «Если ты будешь снимать для кого-то, то сто процентов проиграешь»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Владимира Меньшова, Натальи Рязанцевой, Владимира Тумаева) Юрий Ренгардт рассказал о том, чем характеризуется киноязык, в чём отличие документального кино от игрового, а также о том, как понять, что ты состоялся, как режиссёр.

«Если говорить о киноязыке, то он очень неразвит и находится на зачаточном уровне. Так что если говорить о киноязыке, то нам есть куда копать. Если говорить о каких-то трендах, то сейчас, наверное, настало время говорить какие-то истории. Не время формы и киноязыка. Зрителю хочется услышать какую-то интересную историю. Ты можешь рассказать это абсолютно простыми средствами, как например это делал Эльдар Рязанов. Там же нет киноязыка, как у Сокурова или Тарковского, всё очень просто снято», − отметил Юрий Ренгардт.

«В принципе, я не вижу разницы между игровым и документальным кино, потому что документалистика стремится к игровому кино, которое в свою очередь стремится к документальному. Разница есть только в производстве самого продукта, ведь игровое кино по финансам более затратное. С документалистикой всё гораздо проще – достаточно найти интересного героя и у тебя всё сложится само собой. Камертон всегда внутри меня: если мне интересно, то я снимаю этого героя, если не интересно, то не снимаю. Никогда зрители не думают о том, что если это им интересно, то ещё и кому-то ещё будет интересно. Если ты будешь снимать для кого-то, то сто процентов проиграешь», − заявил режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Всё-таки режиссёром тебя делают не фестивали или твои коллеги, а зритель, который тебя смотрит. Если тебя смотрят, то значит, что ты режиссёр и имеешь какой-то успех», − поделился Юрий Рентгард.

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