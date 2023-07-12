Продолжается прием заявок на участие в Международной литературной премии имени С. Есенина – «О Русь, взмахни крылами — 2023»

Международная литературная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» проходит с 2005 года и каждые два года собирает под свое крыло есениноведов и всех любителей русской словесности. Традиционно на премию приходят тысячи заявок, но только единицы могут попасть в финал и принять участие в торжественной Церемонии награждения дипломантов и лауреатов премии, которая пройдет 5 октября в Москве, в канун дня рождения великого русского поэта. В этом году к имеющимся 10 номинациям Премии организаторы добавили еще одну и продлили срок приема заявок до 1 августа 2023 года.

Учрежденная Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремёсел «Осиянная Русь» Международная литературная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» ведет свою историю с 2005 года, и по-прежнему остается одной из самых старейших и независимых премий в литературном мире. В 2023 году премия уже в 10 раз собирает соискателей из разных городов России, а также русскоговорящих людей, любящих и ценящих русское культурное наследие, но волею судеб оказавшихся вне своей исторической родины родины и проживающих на территории стран ближнего и дальнего Зарубежья, Австрии, Германии, Канады, США, Израиля, Австралии, Польши, Беларуси, Украины, Молдовы, Таджикистана.

Все работы соискателей оценивает строгое и независимое жюри, куда входят известные деятели культуры и искусства, такие как:

Геннадий Иванов - первый секретарь Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии, литературной премии России, премии им. Ф.И. Тютчева, поэт;

- первый секретарь Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии, литературной премии России, премии им. Ф.И. Тютчева, поэт; Сергей Никоненко - советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР; Анатолий Полетаев - дирижер и композитор, народный артист СССР, член Союза композиторов России;

- советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР; Анатолий Полетаев - дирижер и композитор, народный артист СССР, член Союза композиторов России; Наталья Шубникова-Гусева - советский и российский литературовед, доктор филологических наук, руководитель изучения Творчества Есенина Института мировой литературы РАН;

- советский и российский литературовед, доктор филологических наук, руководитель изучения Творчества Есенина Института мировой литературы РАН; Лариса Назарова - генеральный директор Благотворительного Фонда Актёров, почетный академик Российской Академии Художеств, заслуженная артистка России;

- генеральный директор Благотворительного Фонда Актёров, почетный академик Российской Академии Художеств, заслуженная артистка России; Борис Иогансон - директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, кандидат искусствоведения, автор научно-исследовательских работ по сохранению историко-культурного и природного наследия страны; и другие.

Главной миссией организаторов во все года было выявление самых ярких и интересных поэтов, пишущих на русском языке, сохранение самого Великого Русского Языка, воспитание в подрастающем поколении уважения к родной речи и огромному литературному и поэтическому наследию наших предков. И в наше непростое время, великое наследие русского поэта является тем необходимым объединяющим фактором, который служит во благо единения народа и русских диаспор под главной национальной идеей, выраженной есенинским словом: «Я люблю родину. Я очень люблю родину!»

Традиционно Премия присуждается в 10 номинациях:

«Дебют в поэзии» и «Русская надежда» - номинации для дебютантов на поэтическом поприще и юных поэтов,

«Взыскующим взглядом» - для соискателей, имеющих за плечами солидный творческий и научный путь, так как здесь жюри оценивает критические и научные статьи о Сергее Есенине,

«Кино, театр, телевидение» - номинация, в которой рассматриваются театральные и киноработы, «Переводы» - здесь рассматриваются произведения Великого русского поэта, переведенные на другие языки.

специальная номинация для издательств, выпускающих книги, пропагандирующих творчество Сергея Александровича

«Песенное слово» - где авторитетными композиторами и руководителями музыкальных коллективов тщательно и беспристрастно оцениваются песни на стихи нашего великого национального поэта,

«Большая премия» - центральная номинация премии, где участвуют авторы, работающие в крупных поэтических жанрах или предоставившие на оценку жюри полноценный поэтический сборник.

Победителя в номинации «Большая премия» в этом году ожидает не только оценка высокого жюри, но и по традиции солидный денежный приз в 100 000 рублей.

Помимо этого организаторы учли и текущую политическую повестку и добавили еще одну номинацию «Победное слово» - для поэтов, которые сейчас находятся на линии огня и являются действующими бойцами и волонтерами СВО. В связи с этим председатель отборочного жюри Международной литературной Премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023» - член Союза писателей России поэт и писатель Дмитрий Дарин объявил о продлении приема срока приема работ соискателей до 1 августа 2023 года включительно.

С условиями участия по всем номинациям Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» можно ознакомиться на официальном сайте: www.eseninsergey.ru.

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