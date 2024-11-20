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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Анэтта Бриль вернулась к классическому репертуару в новой музыкальной истории

editor
By editor
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анэтта бриль
Анэтта Бриль. Фото из личного архива

Певица представила свой новый трек «Белая птица» — композицию, с которой сегодня артистка все же вернулась к своему классическому репертуару с элементами набирающего популярность поп-фолка.

Новый, актуальный, интересный — музыкальный стиль активно завоевывает сердца уже и российских слушателей. Сама работа гармонично сочетает в себе модную динамику и классические славянские мотивы, создавая совершенно новое представление о народной музыке.

Аранжировку для трека создал талантливый саунд-продюсер Андрей Генчев, известный своей работой с такими артистами, как Ева Власова, Мари Краймбрери и Мария Шейх.

История о том, как сложно быть той самой «белой птицей» среди «черных воронов», быть не такой, как все.

«Пусть тебя сегодня не понимают, важно не сдаваться и продолжать верить в себя. Своей новой песней я хочу сказать всем, кто ощущает себя «белой птицей», несмотря ни на что, летите на луч света, «навстречу солнцу от морозов…», — говорит певица.

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