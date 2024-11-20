Анэтта Бриль вернулась к классическому репертуару в новой музыкальной истории

Певица представила свой новый трек «Белая птица» — композицию, с которой сегодня артистка все же вернулась к своему классическому репертуару с элементами набирающего популярность поп-фолка.

Новый, актуальный, интересный — музыкальный стиль активно завоевывает сердца уже и российских слушателей. Сама работа гармонично сочетает в себе модную динамику и классические славянские мотивы, создавая совершенно новое представление о народной музыке.

Аранжировку для трека создал талантливый саунд-продюсер Андрей Генчев, известный своей работой с такими артистами, как Ева Власова, Мари Краймбрери и Мария Шейх.

История о том, как сложно быть той самой «белой птицей» среди «черных воронов», быть не такой, как все.

«Пусть тебя сегодня не понимают, важно не сдаваться и продолжать верить в себя. Своей новой песней я хочу сказать всем, кто ощущает себя «белой птицей», несмотря ни на что, летите на луч света, «навстречу солнцу от морозов…», — говорит певица.