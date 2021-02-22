«Анфиса в виртуале» – в «Театре Луны» премьера!

6 марта 2021 года в «Театре Луны» состоится премьера музыкального спектакля для детей в жанре фантастики в постановке Елены Лазуриной «Анфиса в Виртуале».

Компьютерные игры, социальные сети, чаты, дистанционное обучение настолько плотно вошли в жизнь современных школьников, что начала стираться грань между реальностью и виртуальным миром. Этим и воспользовались террористы, стремясь захватить мир и установить в нем свои порядки.

Злой компьютерный гений Хакер создал не имеющий аналогов Вирус, способный изъять всех детей из реальной жизни и перенести их в Виртуальную реальность. Где они должны пройти обработку по «обнулению» и превратиться в бездушные матрицы. И безвредное на первый взгляд увлечение соцсетями и компьютерными играми сыграло с героями злую шутку. Они пропали из реальности.

Самоотверженная отличница Анфиса отправляется на их поиски, и с помощью доброй проводницы по Виртуалу Элис оказывается в закодированном пространстве, где ее поджидают злобные букимоны, царица Виртуального мира Пустота и две ее верные помощницы Лабуда и Ахинея, а также сам Вирус, злой, жестокий и беспринципный.

Удастся ли детям выбраться из мира цифры и кода и вернуться домой?

Главные роли исполняют юные актеры Детской театральной студии «Маленькая Луна», а также актеры театра Олег Марусев, Олег Чудницов, Анастасия Савицкая и Константин Чиркин.

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