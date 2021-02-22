В Кремлевском дворце состоялась Пятая торжественная церемония вручения премии «Будем жить!»

На торжественной церемонии вручения премии «Будем жить!» глава Миндздрава РФ заявил, что по предварительным данным, за 2020 год смертность от онкологических заболеваний снизилась. По словам Михаила Мурашко, неимоверная нагрузка на врачей и систему здравоохранения в целом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции не помешала лечению онкологических пациентов.

«Онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу. Это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать. Общественные организации, которые помогают онкологическим пациентам укрепить дух и побороть страх перед этим заболеванием, заслуживают нашего внимания и уважения. Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетом в работе Министерства здравоохранения РФ», – обратился к врачам и номинантам Михаил Мурашко со сцены Кремля.

7 февраля 2021 года в Кремлевском дворце состоялась Пятая юбилейная торжественная церемония вручения премии «Будем жить!». Эта премия вручается выдающимся онкологам, онкологическим учреждениям, волонтерам и общественным деятелям, журналистам и представителям благотворительных организаций и социально-ответственного бизнеса за вклад в борьбу против рака. Победители выбираются путем народного голосования. Организатором мероприятия выступила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй».

«Мы очень переживали, что из-за текущей ситуации, связанной с пандемией и введенными ограничениями, премия не состоится. Но все же премия состоялась! В пятый раз нам удалось так масштабно обратить внимание на такую проблему, как онкология, а также призвать наше население более внимательно относиться к своему здоровью: не пропускать диспансеризации, в случае необходимости обращаться к врачам», – говорит президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова.

Партнерами премии уже не первый год становятся компании «Рош», «Новартис», «Астразенека», «Сервье» и «Фрезениус Каби».

«В этом году премия “Будем жить” становится особым признанием заслуг всех людей, кто продолжает вести борьбу с онкологическим заболеванием несмотря на тяжелейшие вызовы, обусловленные эпидемиологической ситуацией. Сегодня это борьба ведется на два фронта, и мы рады быть среди представителей бизнес-сообщества, кто поддерживает врачей и пациентов в это непростое время, помогает создавать условия для того, чтобы лечебный процесс продолжался. Поставив человека во всей полноте его индивидуальности в центр принятия решений и приоритизировав благоприятный исход в качестве цели совместных усилий врачей, государства и бизнеса, мы можем внести важный вклад в долгосрочное сохранение и улучшение здоровья наших сограждан», – говорит Сергей Авдеенко, руководитель направления по связям с общественностью АО «Рош-Москва».

Более того эти фармакологические компании на постоянной основе организовывают крупные социальные проекты, направленные на поддержку онкологических пациентов в течение круглого года. Особенно необходима была такая помощь в разгар периода самоизоляции в 2020 году, и такие проекты как «Добрая линия» или марафон «Спаси жизнь» стали глотком свежего воздуха для онкологической службы и пациентов.

«Ежегодно премия пациентской организации «Здравствуй» становится настоящим праздником во имя жизни, обращая тысячи взглядов на талантливых докторов, неравнодушных общественных деятелей, волонтеров, журналистов и, конечно же, пациентов, ведущих борьбу с онкологическими заболеваниями. Мужество, проявляемое в этой борьбе, непреложная вера в себя и возможности науки и инновационных технологий, позволяют каждый день одерживать новые победы. Объединяя силу научных достижений и прорывных технологий, ведущие специалисты здравоохранения добиваются значительного прогресса в области онкологии, благодаря чему пациенты получают шанс на излечение», – говорит Евгения Логачева, медицинский директор по онкологии «АстраЗенека», Россия и Евразия.

Премию «Будем жить!» поддержали звезды российского шоу-бизнеса: Стас Михайлов, Денис Клявер, Сергей Трофимов, Максим Завидия, Денис Майданов, Согдиана и другие.

«Любой человек, который участвует в этом мероприятии, понимает серьезность этой болезни. Онкология не щадит никого: ни пожилых, ни молодых. Когда ты смотришь на людей, кто перенес это, то удивляешься их мужеству. Врачам хочу сказать огромное спасибо! Это люди, которые спасают жизни и дарят надежду», – говорит известный певец Стас Михайлов.

«Я бы хотел, чтобы такие премии получали как можно больший резонанс, чтобы мы смогли достучаться до людей. Порой кажется, что такие вещи нас не касаются, что они обойдут нас стороной. Это не так – такая проблема существует в нашем обществе. Нельзя оставаться равнодушным и быть в стороне», – заявил певец Денис Майданов.

Фото – Дмитрий СУХОДОЛЬСКИЙ

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