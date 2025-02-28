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Пятый канал начал съемки нового сезона шпионского детектива «Пилигрим»

editor
By editor
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пилигрим
Фото © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал начал работу над третьей частью сериала «Пилигрим». Хитрые вражеские ловушки, из которых надо будет выбираться, обвинение в предательстве, исчезновения коллег. Когда шансов на спасение уже не останется, появится Пилигрим. В главной роли – актер Денис Васильев.

Герой фильма – Олег Рубцов с позывным «Пилигрим». Его группа бралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Одна из операций группы провалилась, досье агентов попали в руки террористов. Многие коллеги Рубцова погибли, а он вынужден постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить «крота». Оставшиеся в живых оперативники разъехались по стране. Кто-то изменил имя, сделал себе новые документы и осел в провинции, как «Идальго». Теперь он живет тихо и неприметно. Майя служит в других секретных подразделениях Конторы. «Пилигрим» продолжает скитаться и переезжать из города в город, чтобы спрятаться от тех, кто желает ему смерти.

По сценарию прошел год после бойни в тайной химической лаборатории в Новотоцке. За это время Олег Рубцов не выходил на связь ни с супругой Жанной, ни с бывшими соратниками. Старые враги заставляют Пилигрима вспомнить свое оперативное прошлое.

Майя получает сведения что в Петербурге появился опасный террорист Белиал. Несколько лет назад контора вела на него охоту, но операция прошла неудачно, террорист успел уйти от спецслужб. Теперь Белиал намерен уничтожить агентов, которые идут по его следу. Вооруженные до зубов наемники атакуют одновременно всех, кто остался от некогда могущественного отряда 0-18: Идальго, Вдову и самого Пилигрима. Они попадают в ловушку профессиональных наемников.

В третьем сезоне зрителей ждут новые приключения опального секретного агента в разных уголках страны. Теперь на его пути стоят бойцы американской ЧВК, бывшие коллеги из Конторы и старый враг, который вынашивает план масштабной террористической атаки.

Принципы «Пилигрима» остались прежними: он не может пройти мимо чужой беды, готов помогать каждому, кто в нём нуждается, и дать отпор даже самым могущественным злодеям.

В новый сезон войдет восемь премьерных эпизодов.

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