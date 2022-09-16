Осенние фотовыставки в парках

На территории 14 парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, пройдут новые фотовыставки. Рассказываем, где увидеть живописные фотографии Дагестана, экспозиции художников-плэнеристов и фотовыставку Банка России.

В Лианозовском парке открылась фотовыставка «Я слышу!». Идея проекта принадлежит молодой маме Наталье Перовой, которая после 30 лет получила инвалидность по слуху и освоила новую для себя профессию фотографа. Проблемы со слухом были выявлены также у ее старшей дочери. Собственная история мотивировала москвичку организовать социальный проект «Я слышу, это круто». Фотовыставка направлена в поддержку детей с нарушением слуха. Снимки расскажут гостям о статистике, личные истории детей и разнице между слуховым аппаратом и кохлеарным имплантом, Посмотреть фотовыставку можно до 30 сентября около фонтана.

Перовский парк приглашает посетителей совершить «Путешествие в детство» вместе с Банком России. На стендах гости увидят изображения памятных монет, выпущенных Банком России в разное время, со знакомыми каждому образами из детства. Эти монеты посвящены героям народных сказок, персонажам отечественной мультипликации, писателям, художникам и, конечно, самим детям. Выставка «Путешествие в детство» не похожа ни на один из выставочных проектов Банка России. При ее подготовке стояла задача не только рассказать о современных технологиях монетного дела, но и вернуть зрителям ощущение детства, вызвать приятные воспоминания. После посещения выставки у родителей и детей появится много новых и интересных тем для обсуждения. Посмотреть выставку можно на главной аллее Перовского парка. Выставка проходит с 1 сентября по 1 октября у входной арки. Также выставка пройдет с 16 сентября по 31 октября в Гончаровском парке.

До 30 сентября в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» проходит выставка «Из жизни зеленого мира».. Экспозиция рассказывает, какая работа ведется для сохранения биоразнообразия в столице, как обогащается видовой состав растительности в зоне отдыха. Гости парка узнают про проектно-исследовательскую работу, которую проводили на территории «Терлецкой дубравы», какие краснокнижные растения можно встретить в парке. Посмотреть выставку можно на главной площади.

До середины сентября гости парка «Красная Пресня» смогут посетить выставку о Республике Дагестан. Посетители увидят красочные снимки, познакомятся с историей удивительной местности, а также узнают интересные факты о горных селах, памятниках и культовых сооружениях дивного горного края. Фотовыставка проходит на аллее возле центральной площади парка. Также выставка пройдет в Усадьбе Воронцово с 1 по 31 октября.

До октября в парке «Красная Пресня» можно увидеть проект «Химия была, но мы расстались». В основе фотовыставки фотографии женщин, каждая из которых в своё время услышала диагноз — рак. В каждом фото — целая история борьбы и преодоления, которая вдохновляет и укрепляет. Всероссийский проект «Химия была, но мы расстались» поддерживает женщин с онкологией через фототерапию. Проект призван вдохновить и поддержать женщин и помочь им принять себя и свой диагноз, помочь настроиться на излечение, помочь поверить в то, что рак лечится, выход есть, а их красота останется неизменной, несмотря ни на что! Познакомиться с проектом можно на Липовой аллее на основной территории парка.

С 1 по 30 сентября в парке «Ходынское поле» проходит фотовыставка «#ВСЁСВОЁ», организатором которой выступает Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. На выставке гости смогут познакомиться с 19 столичными заводами и предприятиями, обеспечивающими город необходимыми комплектующими и оборудованием, предметами быта и продовольствием. Среди участников фотовыставки крупнейший мукомольный завод в Москве, столичный производитель лифтов, несколько шоколадных фабрик, домостроительный комбинат, с которого началось освоение строительства панельных домов в Москве, и многие другие. Выставка проходит на Центральном променаде.

1 сентября 2022 г. на Фонтанной площади парка «Сокольники» открылась фотовыставка «Между нами мосты». Она знакомит гостей парка с технологией производства алюминиевых сплавов и процессом изготовления из них мостовых конструкций. На изображениях представлены пешеходные мосты и надземные переходы, построенные в разных городах России: в Москве, Красноярске, Туле и Нижнем Новгороде. Выставка проходит до 30 сентября.

Также в парке пройдет выставка от благотворительного фонда «Собаки, которые любят». Организация оказывает системную поддержку животным в муниципальных и частных приютах, а также бездомным животным, которые попали в беду. На стендах выставки волонтеры рассказали свои личные истории, которые призваны мотивировать других жителей города присоединиться к волонтерской деятельности и помогать животным, попавшим в беду. Выставка пройдет с 1 по 30 ноября.

На фотовыставке «Времена года в усадьбе Воронцово» можно увидеть 19 картин, созданных членами Ассоциации художников-пленэристов. С осени 2021 года живописцы регулярно приходили рисовать в парк. Результатом этих встреч стали более 50 работ, выполненных разными материалами: сухая пастель, тушь, акварель, масло, — из них были отобраны самые показательные. Разнообразие техник и сюжетов позволит посмотреть на привычные уголки парка с новой точки зрения — глазами художника. Только работая на природе, живописец может научиться улавливать тончайшие нюансы изменяющейся воздушной среды. Выставка пройдет до 30 сентября в Итальянском саду.

Также в усадьбе Воронцово с 1 по 30 ноября пройдет ежегодная фотовыставка, посвященная истории и архитектуре имения. Посетители узнают, где изначально проходили границы парка, как выглядели первые владельцы усадьбы, что за дирижабль в 1812 году планировали построить для защиты от французской армии и как выглядела усадьба в советские годы. Стенды можно найти в Итальянском саду.

В саду «Эрмитаж», недалеко от центрального входа, открылась фотовыставка «100 вопросов трансплантологу». – проект для тех, кто хочет знать больше о трансплантации и донорстве. В одном месте посетители найдут ответы на все, даже на самые смелые и неудобные вопросы о трансплантации печени и других жизненно важных органов. Посетить можно выставку до 30 сентября. Также выставка пройдет в парке «Горка» с 1 по 31 октября.

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения одного из самых известных российских императоров — Петра Великого. В честь памятной даты в Гончаровском парке совместно с Банком России открылась фотовыставка «Петра творенья». Признание заслуг Петра I выражено и в скульптуре малых форм — на памятных монетах, которые связаны с его преобразованиями. За последние 30 лет их выпущено около полусотни. И каждая из них — дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования — многие из событий Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах, историю создания которых смогут узнать посетители экспозиции. Выставка расположена возле пруда со стороны улицы Гончарова и пройдет до 15 сентября.

В парке «Дубки» совместно с Банком России открылась фотовыставка «Драгоценный мир живой природы». На экспозиции под открытым небом посетители увидят изображения 19 исчезающих представителей живой природы: амурского тигра, снежного барса, северного оленя, небесного усача, белоспинного альбатроса, кулана, дальневосточной черепахи и многих других, а также узнают интересные факты о повадках и среде обитания редких животных. Образы исчезающих представителей живой природы на современных монетах Банка России – это в первую очередь призыв к защите природного многообразия. Увидеть экспозицию можно будет в парке «Дубки» до 30 сентября на центральной площади парка.

С 15 сентября по 31 октября на площади около Музея истории ВМФ парка «Северное Тушино» будет проходить фотовыставка «Путешествие в детство». В экспозиции под открытым небом Банк России представит монеты с портретами русских писателей, трогательными персонажами из сказок и детских рассказов, а также со сценками из детства.

С 15 по 30 сентября в Саду им. Баумана пройдет выставка «Знакомьтесь, доноры костного мозга». На выставке представлены портреты потенциальных доноров костного мозга, снятые женой человека, который сам пережил пересадку. Познакомиться с ними и их историями можно будет до конца сентября. Донорство костного мозга это особый вид добровольчества, с которым связано большое количество мифов и страхов, что не соответствует действительности — выставка также ответит на самые часто задаваемые вопросы. Увидеть выставку можно у «Детского городка»

В Парке Горького можно посетить выставку «Московские подвижники». Это фотопроект о людях, которые делают Москву светлее. Среди героев выставки – простые люди, являющиеся в «обычной жизни» специалистами, работниками государственных и частных компаний, студенты и пенсионеры, финансисты и журналисты, юристы и предприниматели. Фотоистории рассказывают о жизни сотрудника фонда «Старость в радость» Александры Кузьмичевой, специалиста по продаже и аренде коммерческой недвижимости Анастасии Криворучко, сотрудника православной службы помощи «Милосердие» Ильи Кускова, бывшего работника МВД Ирины Афониной, врача-педиатра, руководителя Центра реабилитации детей с двигательными нарушениями и Детской выездной паллиативной службы Ксении Ковалёнок и других. У каждого из героев – уникальный путь обретения смысла жизни, осознания своего предназначения. Выставку можно увидеть на Крымской набережной.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.