Осенние фотовыставки в парках

На территории 14 парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, пройдут новые фотовыставки. Рассказываем, где увидеть живописные фотографии Дагестана, экспозиции художников-плэнеристов и фотовыставку Банка России.
В Лианозовском парке открылась фотовыставка «Я слышу!». Идея проекта принадлежит молодой маме Наталье Перовой, которая после 30 лет получила инвалидность по слуху и освоила новую для себя профессию фотографа. Проблемы со слухом были выявлены также у ее старшей дочери. Собственная история мотивировала москвичку организовать социальный проект «Я слышу, это круто». Фотовыставка направлена в поддержку детей с нарушением слуха. Снимки расскажут гостям о статистике, личные истории детей и разнице между слуховым аппаратом и кохлеарным имплантом, Посмотреть фотовыставку можно до 30 сентября около фонтана.
Перовский парк приглашает посетителей совершить «Путешествие в детство» вместе с Банком России. На стендах гости увидят изображения памятных монет, выпущенных Банком России в разное время, со знакомыми каждому образами из детства. Эти монеты посвящены героям народных сказок, персонажам отечественной мультипликации, писателям, художникам и, конечно, самим детям. Выставка «Путешествие в детство» не похожа ни на один из выставочных проектов Банка России. При ее подготовке стояла задача не только рассказать о современных технологиях монетного дела, но и вернуть зрителям ощущение детства, вызвать приятные воспоминания. После посещения выставки у родителей и детей появится много новых и интересных тем для обсуждения. Посмотреть выставку можно на главной аллее Перовского парка. Выставка проходит с 1 сентября по 1 октября у входной арки. Также выставка пройдет с 16 сентября по 31 октября в Гончаровском парке.
До 30 сентября в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» проходит выставка «Из жизни зеленого мира».. Экспозиция рассказывает, какая работа ведется для сохранения биоразнообразия в столице, как обогащается видовой состав растительности в зоне отдыха. Гости парка узнают про проектно-исследовательскую работу, которую проводили на территории «Терлецкой дубравы», какие краснокнижные растения можно встретить в парке. Посмотреть выставку можно на главной площади.
До середины сентября гости парка «Красная Пресня» смогут посетить выставку о Республике Дагестан. Посетители увидят красочные снимки, познакомятся с историей удивительной местности, а также узнают интересные факты о горных селах, памятниках и культовых сооружениях дивного горного края. Фотовыставка проходит на аллее возле центральной площади парка. Также выставка пройдет в Усадьбе Воронцово с 1 по 31 октября.
До октября в парке «Красная Пресня» можно увидеть проект «Химия была, но мы расстались». В основе фотовыставки фотографии женщин, каждая из которых в своё время услышала диагноз — рак. В каждом фото — целая история борьбы и преодоления, которая вдохновляет и укрепляет. Всероссийский проект «Химия была, но мы расстались» поддерживает женщин с онкологией через фототерапию. Проект призван вдохновить и поддержать женщин и помочь им принять себя и свой диагноз, помочь настроиться на излечение, помочь поверить в то, что рак лечится, выход есть, а их красота останется неизменной, несмотря ни на что! Познакомиться с проектом можно на Липовой аллее на основной территории парка.
С 1 по 30 сентября в парке «Ходынское поле» проходит фотовыставка «#ВСЁСВОЁ», организатором которой выступает Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. На выставке гости смогут познакомиться с 19 столичными заводами и предприятиями, обеспечивающими город необходимыми комплектующими и оборудованием, предметами быта и продовольствием. Среди участников фотовыставки крупнейший мукомольный завод в Москве, столичный производитель лифтов, несколько шоколадных фабрик, домостроительный комбинат, с которого началось освоение строительства панельных домов в Москве, и многие другие. Выставка проходит на Центральном променаде.
1 сентября 2022 г. на Фонтанной площади парка «Сокольники» открылась фотовыставка «Между нами мосты». Она знакомит гостей парка с технологией производства алюминиевых сплавов и процессом изготовления из них мостовых конструкций. На изображениях представлены пешеходные мосты и надземные переходы, построенные в разных городах России: в Москве, Красноярске, Туле и Нижнем Новгороде. Выставка проходит до 30 сентября.
Также в парке пройдет выставка от благотворительного фонда «Собаки, которые любят». Организация оказывает системную поддержку животным в муниципальных и частных приютах, а также бездомным животным, которые попали в беду. На стендах выставки волонтеры рассказали свои личные истории, которые призваны мотивировать других жителей города присоединиться к волонтерской деятельности и помогать животным, попавшим в беду. Выставка пройдет с 1 по 30 ноября.
На фотовыставке «Времена года в усадьбе Воронцово» можно увидеть 19 картин, созданных членами Ассоциации художников-пленэристов. С осени 2021 года живописцы регулярно приходили рисовать в парк. Результатом этих встреч стали более 50 работ, выполненных разными материалами: сухая пастель, тушь, акварель, масло, — из них были отобраны самые показательные. Разнообразие техник и сюжетов позволит посмотреть на привычные уголки парка с новой точки зрения — глазами художника. Только работая на природе, живописец может научиться улавливать тончайшие нюансы изменяющейся воздушной среды. Выставка пройдет до 30 сентября в Итальянском саду.
Также в усадьбе Воронцово с 1 по 30 ноября пройдет ежегодная фотовыставка, посвященная истории и архитектуре имения. Посетители узнают, где изначально проходили границы парка, как выглядели первые владельцы усадьбы, что за дирижабль в 1812 году планировали построить для защиты от французской армии и как выглядела усадьба в советские годы. Стенды можно найти в Итальянском саду.
В саду «Эрмитаж», недалеко от центрального входа, открылась фотовыставка «100 вопросов трансплантологу». – проект для тех, кто хочет знать больше о трансплантации и донорстве. В одном месте посетители найдут ответы на все, даже на самые смелые и неудобные вопросы о трансплантации печени и других жизненно важных органов. Посетить можно выставку до 30 сентября. Также выставка пройдет в парке «Горка» с 1 по 31 октября.
В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения одного из самых известных российских императоров — Петра Великого. В честь памятной даты в Гончаровском парке совместно с Банком России открылась фотовыставка «Петра творенья». Признание заслуг Петра I выражено и в скульптуре малых форм — на памятных монетах, которые связаны с его преобразованиями. За последние 30 лет их выпущено около полусотни. И каждая из них — дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования — многие из событий Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах, историю создания которых смогут узнать посетители экспозиции. Выставка расположена возле пруда со стороны улицы Гончарова и пройдет до 15 сентября.
В парке «Дубки» совместно с Банком России открылась фотовыставка «Драгоценный мир живой природы». На экспозиции под открытым небом посетители увидят изображения 19 исчезающих представителей живой природы: амурского тигра, снежного барса, северного оленя, небесного усача, белоспинного альбатроса, кулана, дальневосточной черепахи и многих других, а также узнают интересные факты о повадках и среде обитания редких животных. Образы исчезающих представителей живой природы на современных монетах Банка России – это в первую очередь призыв к защите природного многообразия. Увидеть экспозицию можно будет в парке «Дубки» до 30 сентября на центральной площади парка.
С 15 сентября по 31 октября на площади около Музея истории ВМФ парка «Северное Тушино» будет проходить фотовыставка «Путешествие в детство». В экспозиции под открытым небом Банк России представит монеты с портретами русских писателей, трогательными персонажами из сказок и детских рассказов, а также со сценками из детства.
С 15 по 30 сентября в Саду им. Баумана пройдет выставка «Знакомьтесь, доноры костного мозга». На выставке представлены портреты потенциальных доноров костного мозга, снятые женой человека, который сам пережил пересадку. Познакомиться с ними и их историями можно будет до конца сентября. Донорство костного мозга это особый вид добровольчества, с которым связано большое количество мифов и страхов, что не соответствует действительности — выставка также ответит на самые часто задаваемые вопросы. Увидеть выставку можно у «Детского городка»
В Парке Горького можно посетить выставку «Московские подвижники». Это фотопроект о людях, которые делают Москву светлее. Среди героев выставки – простые люди, являющиеся в «обычной жизни» специалистами, работниками государственных и частных компаний, студенты и пенсионеры, финансисты и журналисты, юристы и предприниматели. Фотоистории рассказывают о жизни сотрудника фонда «Старость в радость» Александры Кузьмичевой, специалиста по продаже и аренде коммерческой недвижимости Анастасии Криворучко, сотрудника православной службы помощи «Милосердие» Ильи Кускова, бывшего работника МВД Ирины Афониной, врача-педиатра, руководителя Центра реабилитации детей с двигательными нарушениями и Детской выездной паллиативной службы Ксении Ковалёнок и других. У каждого из героев – уникальный путь обретения смысла жизни, осознания своего предназначения. Выставку можно увидеть на Крымской набережной.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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