Хеппенинг: перформативная каллиграфия, танец, импровизационное создание художественных работ

Восточные иероглифы всегда были загадкой для западной культуры. Они притягивают внимание своей двойственной природой: существованием строго определенного смысла и возможностью метафорической трактовки.

Увлеченные идеей синтеза культурных традиций, художники выбрали отправной точкой образ сердца, каллиграфически исполненный в виде японского иероглифа. Перемещаясь между культурами и эпохами, они будут проращивать этот образ в течение всего мероприятия и импровизационно продолжать цепочку смыслов и метафор. Несмотря на многообразие задействованных средств, неизменной остается строгая эстетическая концепция и приверженность идее любви, стирающей любые преграды. Зритель при этом становится очевидцем создания художественных произведений в различных техниках.

Выразительными средствами станут:

японская каллиграфия;

китайская традиционная живопись гохуа;

танец буто;

интуитивная работа с глиной;

цифровые изобразительные средства;

импровизация на музыкальных инструментах.

В проекте принимают участие:

Екатерина Усольцева — занимается японской каллиграфией и живописью Суми-э, суйбокуГа много лет. Художница свободно пишет в классических стилях кандзи, кана, стнваё, но наибольший интерес для нее сейчас представляет свободный модерновый стиль, где иероглиф выступает как фигура, как образ и настроение. Екатерина состоит в японском союзе с 2016 года, имеет 6-й дан по каллиграфии, участвовала в выставках в Токио, есть награды. Процесс создания иероглифа сам по себе становится перформативным действием.

Художницы Светлана Дёмина и Юлия Назар будут создавать произведения в технике гохуа. Живопись гохуа тесно переплетена с китайской поэзией и каллиграфией. Поэтическая строка с иероглифами может становиться частью изображения, которое несет в себе философский код и эстетическое мироощущение художника. Картина в технике гохуа пишется на одном дыхании, без предварительных эскизов и без внесения исправлений.

Японский авангардный танец буто, несмотря на то, что является относительно молодым (появился в 1950-х), впитал в себя древние корни театра Но, дзен-буддизма, а также европейский экспрессивный танец. Юлия Баранюк и Ольга Шершнева задействуют практики танца буто в качестве инструмента для погружения в реальность метафор, образов и смыслов, которые бесполезно искать в голове и словах.

Ольга Сорокина проведет двигательное исследование, как действие другого художника и иероглиф из чужого языка, как опыт Другого, влияет на ее тело.

Движение Ирины Федосеевой будет посвящено хаосу, сиюминутности и попытке неочевидности.

Виктория Предыбайло занимается керамикой около 10 лет. Движение и танец очень сильно повлияли на творчество Виктории. Чувство линии, ритма, динамика, пульсация, все эти принципы – основа для вдохновения и начала работы. Рука керамиста чувствует материал, но чувство линии и ритма, продолжает тему и завершает объект. Интуитивная лепка для Виктории не содержит в себе конечной цели. Это скорее процесс, где результат не определен. Глина, как материал, сама по себе пластична, как тело человека, а тело в движении усиливает ритм и абстракцию при лепке и создании формы.

Ксения Кудасова работает с реальностью через мифологию, изображая как выдуманных, так и реальных персонажей и их истории. Ее герои отражают тезис мастера буто Ногучи Тайсо про гимнастический подход буто, который рассматривает тело как водный мешок, чтобы облегчить мышечные усилия. Отсюда плавность линий и не человеческие позы персонажей. Во время хеппенинга Ксения будет импровизировать с цифровыми изображениями движущихся человеческих фигур, рисуя их на планшете и выводя в реальном времени на экран для зрителей.

Когда? 24 сентября с 17:00 до 19:00.

Где? Галерея GLUBINA, Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, 2 (подъезд 5, вход со двора).

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