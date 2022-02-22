Анири рассказала, как отвоевала свою любовь

23 февраля 2022 года восходящая звезда неошансона по-русски АНИРИ официально представила песню «Отвоюю» на стихи и музыку Татьяны Паненко. Режиссёром mood video выступил Дмитрий Шлемин.

Дата премьеры песни не случайно выпала на День защитника Отечества. В век потребления, чуждо слышать, чтобы женщина могла постоять за своего мужчину, пройти с ним сквозь огонь, воду и медные трубы. Общество транслирует обратное, а АНИРИ доказывает и призывает: любящая женщина должна оберегать любимого мужчину и заботиться о нём вопреки всему. И даже быть готовой примерить на себя образ война.

Я отвоюю тебя у ветра,

Я у беды тебя отвоюю,

У расстояний и километров,

Рук чужих, и чужих поцелуев.

Я отвоюю тебя у ненастья,

У одиночества отвоюю,

Ты моё солнце и моё счастье,

Сильнее жизни тебя люблю я…

«В современном мире люди начали забывать о предназначении женщины. Женщина является тылом и оберегом для своего мужчины, любовь которой заключена в поступках, в умении проявить твёрдость и достоинство в сложной ситуации. И песня «Отвоюю» как раз об этом», — рассказала о песне певица АНИРИ.

Проникновенное исполнение и образ певицы вдохновили режиссёра Дмитрия Шлемина снять невероятно женскую историю. Проведя параллель состояний влюблённой женщины со стихиями природы, АНИРИ предстаёт перед зрителями в трёх образах. Образ воинственной Зены, за плечами которой молния рассекает грозовое небо, сменяется образом воздушной мечтательницы, парящей в облаках, и мгновенно перевоплощается в обольстительницу в алом платье на фоне лавы.

С 23 февраля смотрите mood video на песню «Отвоюю» в исполнении АНИРИ на официальном канале ANIRI MUSIC LABEL в YouTube. Трек «Отвоюю» доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.

АНИРИ — певица и блогер. Родилась 31 июля 1981 года в маленьком живописном городке Тверской области – Торжке, в семье музыканта. Лауреат международных музыкальных конкурсов «Синяя птица», «Московская волна» и «Гуляй душа». Участвовала в шоу «Голос-9». Является лауреатом 1-й степени международного конкурса искусств и творчества «Звезда столицы», в номинации «Авторская песня».

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