Анна Добрыднева написала и исполнила саундтрек к новогоднему фильму!

Популярная певица Анна Добрыднева в очередной раз радует сотрудничеством с миром кино! Это уже четвёртый сингл, который стал официальным саундтреком. Совсем скоро, на Старый Новый год, зрители смогут увидеть в кинотеатрах фильм «Настоящий Санта». Совершенно новый формат для украинского кинематографа представил продюсерский центр «Device» и Валерия Гуза. А главной музыкальной темой стала новогодняя песня Анны Добрыдневой.

«Эта уютная и трогательная песня, в которой я искренне желаю всего самого наилучшего. Делаю вслух то, что каждый из нас делает мысленно в новогоднюю ночь. В этом фильме я не только «звучу», но также играю одного из персонажей. С нетерпением жду премьеры! «Реальная любовь» по-украински заставит каждого поверить в чудо», — рассказывает Анна.

Романтическая комедия из нескольких новелл «Настоящий Санта» уже с 13 января гарантировано подарит всем волшебное настроение. В съемках задействованы популярные артисты: Дарья Петрожицкая, Ксения Мишина, Богдан Бенюк, актрисы из «Женского квартала» и участники «Improv Live Show».

Перед зрителями откроется целая галерея образов, среди которых каждый найдет кого-то, похожего на себя. И все это произойдет под трогательную песню Анны.

Трек «Новорічна» уже доступен на всех цифровых площадках.

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