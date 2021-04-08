ANNA GREEN: «Стараюсь не оглядываться назад и смотреть только вперёд!»

Дале­ко не каж­до­му арти­сту, выхо­дя­ще­му на сце­ну, есть, что ска­зать сво­е­му слу­ша­те­лю. Певи­ца ANNA GREEN — исклю­че­ние из пра­вил. Врач по обра­зо­ва­нию, она была вынуж­де­на оста­вить меди­ци­ну, что­бы бро­сить все силы на спа­се­ние доче­ри. А когда самое страш­ное было поза­ди, реши­ла в корне изме­нить свою жизнь и ста­ла певицей.

– Аня, вас, навер­ное, все спра­ши­ва­ют, как полу­чи­лось, что вы, врач, запели?

– Как полу­чи­лось, что я запе­ла? Я пела всю жизнь! Отучи­лась в Ниж­нем Нов­го­ро­де в музы­каль­ной шко­ле, на хоро­вом отде­ле­нии. Пела в хоре, была вто­рой альт. Нам даже акком­па­ни­ро­ва­ла сама Алек­сандра Нико­ла­ев­на Пахму­то­ва. Мы пели её пес­ни, и она нам акком­па­ни­ро­ва­ла, сидя за роя­лем. Я пре­крас­но пом­ню эти момен­ты, это очень яркие дет­ские воспоминания.

Потом пела при встре­че с подру­га­ми, на сва­дьбах, на днях рож­де­ни­ях. А когда роди­те­ли пода­ри­ли мне кара­оке, нача­ла и вовсе петь без оста­нов­ки! Так что не могу ска­зать, что я запе­ла «вдруг». Про­сто вышла на новый уро­вень. Это про­изо­шло слу­чай­но, бла­го­да­ря встре­че с Семё­ном Кана­дой, кото­рый услы­шал, как я пою, и убе­дил меня, что я могу вый­ти на боль­шую сцену.

– Страш­но было кру­то менять свою судьбу?

– Да я, соб­ствен­но, ниче­го пока не поме­ня­ла. Я живу той жиз­нью, кото­рой жила рань­ше, про­сто музы­ки в ней ста­ло ещё боль­ше. Теперь я боль­ше репе­ти­рую, зани­ма­юсь с хорео­гра­фом и балетом.

– Вам нра­вит­ся рабо­та в студии?

– В сту­дии я рабо­таю послед­ние пол­то­ра года с Семё­ном Кана­дой, став­шим моим про­дю­се­ром и настав­ни­ком. И это потря­са­ю­щий опыт, пото­му что каж­дая наша встре­ча — это какой-то новый виток мое­го раз­ви­тия. Эти запи­си для меня нечто боль­шее, чем про­сто уро­ки вока­ла. Я обо­жаю рабо­ту в студии.

– Пер­вое ваше пуб­лич­ное выступ­ле­ние состо­я­лось в Крем­ле, на пре­мии «Будем жить!». Серьёз­ный старт для начи­на­ю­ще­го арти­ста. Волновались?

– Конеч­но, вол­но­ва­лась! Очень! Если чест­но, у меня с дет­ства, с той самой поры, когда я выхо­ди­ла на боль­шую сце­ну в соста­ве хора, дикая боязнь боль­шой сце­ны. Я не знаю, поче­му, то ли я при­вык­ла петь в хоре, там, в тол­пе не осо­бо выде­ля­ешь­ся, поёшь, кай­фу­ешь, но вро­де и как бы ты не одна. Но, когда мне при­хо­ди­лось куда-то вый­ти одной… Или во вре­мя экза­ме­нов по фор­те­пи­а­но… Ох, даже вспо­ми­нать страшно!

Но там, в Крем­ле, меня очень под­дер­жи­ва­ла вся коман­да, и, несмот­ря на то, что я дей­стви­тель­но силь­но вол­но­ва­лась, я счи­таю, что мы с ребя­та­ми высту­пи­ли достой­но. Наде­юсь, что моим кол­ле­гам-вра­чам понра­ви­лось. По край­ней мере, хло­па­ли они очень громко!

– Кро­ме гром­ко­го дебю­та в Крем­ле, в Вашей твор­че­ской жиз­ни про­изо­шло ещё одно очень важ­ное собы­тие — вышел дебют­ный аль­бом «36,6».

– Да, это дей­стви­тель­но очень важ­ное собы­тие! К том же он вышел в мой день рож­де­ния, так что это был такой потря­са­ю­щий пода­рок! В него вошли 12 песен, кото­рые в основ­ном были запи­са­ны в каран­тин. Так что каран­тин мы про­ве­ли очень пло­до­твор­но. Осо­бен­но при­ят­но, что одно­имён­ная пес­ня уже зву­чит на мно­гих радио­стан­ци­ях: и на радио «Дача», и на радио «Шан­сон», и на «Мили­цей­ской волне», и на «Радио род­ных дорог». Это уди­ви­тель­ное чув­ство, когда едешь в машине, вклю­ча­ешь радио и вдруг слы­шишь свою песню!

– Аня, а прав­да, что свой гоно­рар вы пере­да­ли на нуж­ды дет­ско­го хосписа?

– Мы раз­ме­сти­ли аль­бом на всех циф­ро­вых музы­каль­ных пло­щад­ках, и весь гоно­рар, кото­рый дол­жен при­чи­тать­ся мне от ска­чи­ва­ния мое­го аль­бо­ма, я дей­стви­тель­но хочу пожерт­во­вать дет­ско­му хос­пи­су «Дом с мая­ком». Это орга­ни­за­ция, кото­рая тво­рит исклю­чи­тель­но доб­ро и помо­га­ет людям, кото­рых уже невоз­мож­но спа­сти. В част­но­сти, детям с тяжё­лы­ми болез­ня­ми, онко­ло­ги­ей, тяже­лы­ми гене­ти­че­ски­ми забо­ле­ва­ни­я­ми. Их невоз­мож­но спа­сти, но им мож­но помочь.

– Что лич­но для вас зна­чит благотворительность?

– Бла­го­тво­ри­тель­ность для меня зна­чит очень мно­гое. Я знаю, как труд­но при­хо­дит­ся людям, кото­рые стал­ки­ва­ют­ся с тяже­лы­ми болез­ня­ми и при этом ещё испы­ты­ва­ют огром­ные финан­со­вые про­бле­мы. Чело­ве­ку, когда он стал­ки­ва­ет­ся с тяжё­лой болез­нью, а осо­бен­но с болез­нью ребен­ка, и так безум­но слож­но и мораль­но, и физи­че­ски, и, когда на это на все ещё насла­и­ва­ют­ся мате­ри­аль­ные про­бле­мы, это вооб­ще порой невы­но­си­мо. Если с пси­хо­ло­ги­че­ской помо­щью как-то рабо­та­ют пси­хо­ло­ги, то мате­ри­аль­ные про­бле­мы у этих людей мож­но решить исклю­чи­тель­но при помо­щи бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Я знаю обо всем об этом не пона­слыш­ке, я пере­жи­ла это сама. И теперь пыта­юсь по мере сил помо­гать тем, кто ока­зал­ся в беде.

Никто не застав­ля­ет кого-то жерт­во­вать огром­ные, непо­силь­ные сум­мы, но если наши 140 мил­ли­о­нов граж­дан пожерт­ву­ют по 1 руб­лю, пред­став­ля­е­те, какая это будет гигант­ская сумма?

– Рас­ска­жи­те немно­го о себе. Чем, поми­мо музы­ки и пения, вы увлекаетесь?

– Я очень люб­лю дай­винг! И до болез­ни доч­ки, до 2008 года, мы с мужем ста­ра­лись еже­год­но выби­рать­ся поны­рять. Люб­лю гор­ные лыжи, непло­хо на них ката­юсь. Послед­ние три года я зани­ма­лась бок­сом, мне очень нра­вит­ся ММА – бои без пра­вил. Мы с мужем даже езди­ли в Абу-Даби в 2019 году болеть за Хабиба Нур­ма­го­ме­до­ва в его бою про­тив Дасти­на Порье. Очень рас­стро­и­лись, когда из-за каран­ти­на, мы не смог­ли попасть на бой Хабиба Нур­ма­го­ме­до­ва про­тив Тони Фер­г­ю­со­на. Бой отменили.

Ещё люб­лю гото­вить! На каран­тине я гото­ви­ла мас­су раз­ных наци­о­наль­ных блюд. Узбек­ский плов в казане на огне, шур­пы, ман­ты, ханум, пек­ла хача­пу­ри, пиц­цу, тор­ты, пирож­ные, но это, конеч­но же, не про­шло бес­след­но. За каран­тин я набра­ла поряд­ка 7 кило­грам­мов, с кото­ры­ми сей­час при­хо­дит­ся бороться.

– То есть вы може­те ино­гда нару­шить режим ради «запрет­ных удовольствий»?

– Ска­зать, что я при­дер­жи­ва­юсь исклю­чи­тель­но здо­ро­во­го обра­за жиз­ни, я, к сво­е­му сты­ду, не могу. Я очень люб­лю поси­дел­ки с дру­зья­ми, я люб­лю гото­вить, поэто­му как-то соблю­дать здо­ро­вый образ жиз­ни не полу­ча­ет­ся. Но сей­час села на жест­кую дие­ту, пото­му что впе­ре­ди — съём­ки клипа!

– А часто дру­зья про­сят у вас кон­суль­та­ции как у врача?

– Дру­зья ред­ко спра­ши­ва­ют мое­го вра­чеб­но­го сове­та, так как боль­шин­ство моих дру­зей — сами вра­чи. Но какие–то люди, с кото­ры­ми мы толь­ко зна­ко­мим­ся, и они узна­ют, что я врач, да, частень­ко спра­ши­ва­ют сове­та. Я дей­стви­тель­но могу помочь и, чем могу, все­гда помогаю.

Есте­ствен­но, вра­чи быв­ши­ми не быва­ют, и я ста­ра­юсь все­гда быть в кур­се послед­них нов­шеств в меди­цине, изу­чаю вопрос коро­на­ви­ру­са, вак­ци­на­ции, ста­ра­юсь разо­брать­ся во всех нюансах.

– Не жале­е­те ли, что не ста­ли рабо­тать по специальности?

– Жалею ли я, что ушла из про­фес­сии? Да, такие мыс­ли у меня быва­ют, так как я врач в тре­тьем поко­ле­нии. У меня и папа — врач, и дедуш­ка — врач. Но, к сожа­ле­нию, так полу­чи­лось, что и папа мой, после 20 лет ста­жа хирур­га, ушел из меди­ци­ны в 90‑е годы. Ушёл в биз­нес, что­бы про­кор­мить семью.

И у меня не полу­чи­лось остать­ся в меди­цине, так как поме­ша­ла тяжё­лая болезнь доче­ри. Послед­ние 10 лет, даже уже боль­ше, я зани­ма­юсь исклю­чи­тель­но её лече­ни­ем. Явля­юсь ее лич­ным вра­чом. Поэто­му мне при­шлось осво­ить еще и несколь­ко спе­ци­аль­но­стей: поми­мо гине­ко­ло­гии, ещё и в эндо­кри­но­ло­гию, и в онко­ло­гию при­шлось углу­бить­ся, к сожа­ле­нию. Конеч­но, жал­ко, что я не рабо­таю по спе­ци­аль­но­сти, с дру­гой сто­ро­ны я пре­крас­но пони­маю, что те зна­ния, кото­рые я полу­чи­ла в про­цес­се обра­зо­ва­ния, имен­но эти зна­ния в свое вре­мя мне очень силь­но помог­ли спа­сти мое­го ребен­ка. Ста­ра­юсь не огля­ды­вать­ся назад, а идти толь­ко вперёд!

Бесе­до­ва­ла Ната­лья ПЕЛЕХАЦКАЯ,

Фото – из лич­но­го архи­ва певи­цы Anna GREEN

укра­ли