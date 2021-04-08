ANNA GREEN: «Стараюсь не оглядываться назад и смотреть только вперёд!»

Далеко не каждому артисту, выходящему на сцену, есть, что сказать своему слушателю. Певица ANNA GREEN — исключение из правил. Врач по образованию, она была вынуждена оставить медицину, чтобы бросить все силы на спасение дочери. А когда самое страшное было позади, решила в корне изменить свою жизнь и стала певицей.
– Аня, вас, наверное, все спрашивают, как получилось, что вы, врач, запели?
– Как получилось, что я запела? Я пела всю жизнь! Отучилась в Нижнем Новгороде в музыкальной школе, на хоровом отделении. Пела в хоре, была второй альт. Нам даже аккомпанировала сама Александра Николаевна Пахмутова. Мы пели её песни, и она нам аккомпанировала, сидя за роялем. Я прекрасно помню эти моменты, это очень яркие детские воспоминания.
Потом пела при встрече с подругами, на свадьбах, на днях рождениях. А когда родители подарили мне караоке, начала и вовсе петь без остановки! Так что не могу сказать, что я запела «вдруг». Просто вышла на новый уровень. Это произошло случайно, благодаря встрече с Семёном Канадой, который услышал, как я пою, и убедил меня, что я могу выйти на большую сцену.
– Страшно было круто менять свою судьбу?
– Да я, собственно, ничего пока не поменяла. Я живу той жизнью, которой жила раньше, просто музыки в ней стало ещё больше. Теперь я больше репетирую, занимаюсь с хореографом и балетом.
– Вам нравится работа в студии?
– В студии я работаю последние полтора года с Семёном Канадой, ставшим моим продюсером и наставником. И это потрясающий опыт, потому что каждая наша встреча — это какой-то новый виток моего развития. Эти записи для меня нечто большее, чем просто уроки вокала. Я обожаю работу в студии.
– Первое ваше публичное выступление состоялось в Кремле, на премии «Будем жить!». Серьёзный старт для начинающего артиста. Волновались?
– Конечно, волновалась! Очень! Если честно, у меня с детства, с той самой поры, когда я выходила на большую сцену в составе хора, дикая боязнь большой сцены. Я не знаю, почему, то ли я привыкла петь в хоре, там, в толпе не особо выделяешься, поёшь, кайфуешь, но вроде и как бы ты не одна. Но, когда мне приходилось куда-то выйти одной… Или во время экзаменов по фортепиано… Ох, даже вспоминать страшно!
Но там, в Кремле, меня очень поддерживала вся команда, и, несмотря на то, что я действительно сильно волновалась, я считаю, что мы с ребятами выступили достойно. Надеюсь, что моим коллегам-врачам понравилось. По крайней мере, хлопали они очень громко!
– Кроме громкого дебюта в Кремле, в Вашей творческой жизни произошло ещё одно очень важное событие — вышел дебютный альбом «36,6».
– Да, это действительно очень важное событие! К том же он вышел в мой день рождения, так что это был такой потрясающий подарок! В него вошли 12 песен, которые в основном были записаны в карантин. Так что карантин мы провели очень плодотворно. Особенно приятно, что одноимённая песня уже звучит на многих радиостанциях: и на радио «Дача», и на радио «Шансон», и на «Милицейской волне», и на «Радио родных дорог». Это удивительное чувство, когда едешь в машине, включаешь радио и вдруг слышишь свою песню!
– Аня, а правда, что свой гонорар вы передали на нужды детского хосписа?
– Мы разместили альбом на всех цифровых музыкальных площадках, и весь гонорар, который должен причитаться мне от скачивания моего альбома, я действительно хочу пожертвовать детскому хоспису «Дом с маяком». Это организация, которая творит исключительно добро и помогает людям, которых уже невозможно спасти. В частности, детям с тяжёлыми болезнями, онкологией, тяжелыми генетическими заболеваниями. Их невозможно спасти, но им можно помочь.
– Что лично для вас значит благотворительность?
– Благотворительность для меня значит очень многое. Я знаю, как трудно приходится людям, которые сталкиваются с тяжелыми болезнями и при этом ещё испытывают огромные финансовые проблемы. Человеку, когда он сталкивается с тяжёлой болезнью, а особенно с болезнью ребенка, и так безумно сложно и морально, и физически, и, когда на это на все ещё наслаиваются материальные проблемы, это вообще порой невыносимо. Если с психологической помощью как-то работают психологи, то материальные проблемы у этих людей можно решить исключительно при помощи благотворительности. Я знаю обо всем об этом не понаслышке, я пережила это сама. И теперь пытаюсь по мере сил помогать тем, кто оказался в беде.
Никто не заставляет кого-то жертвовать огромные, непосильные суммы, но если наши 140 миллионов граждан пожертвуют по 1 рублю, представляете, какая это будет гигантская сумма?
– Расскажите немного о себе. Чем, помимо музыки и пения, вы увлекаетесь?
– Я очень люблю дайвинг! И до болезни дочки, до 2008 года, мы с мужем старались ежегодно выбираться понырять. Люблю горные лыжи, неплохо на них катаюсь. Последние три года я занималась боксом, мне очень нравится ММА – бои без правил. Мы с мужем даже ездили в Абу-Даби в 2019 году болеть за Хабиба Нурмагомедова в его бою против Дастина Порье. Очень расстроились, когда из-за карантина, мы не смогли попасть на бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Бой отменили.
Ещё люблю готовить! На карантине я готовила массу разных национальных блюд. Узбекский плов в казане на огне, шурпы, манты, ханум, пекла хачапури, пиццу, торты, пирожные, но это, конечно же, не прошло бесследно. За карантин я набрала порядка 7 килограммов, с которыми сейчас приходится бороться.
– То есть вы можете иногда нарушить режим ради «запретных удовольствий»?
– Сказать, что я придерживаюсь исключительно здорового образа жизни, я, к своему стыду, не могу. Я очень люблю посиделки с друзьями, я люблю готовить, поэтому как-то соблюдать здоровый образ жизни не получается. Но сейчас села на жесткую диету, потому что впереди — съёмки клипа!
– А часто друзья просят у вас консультации как у врача?
– Друзья редко спрашивают моего врачебного совета, так как большинство моих друзей — сами врачи. Но какие–то люди, с которыми мы только знакомимся, и они узнают, что я врач, да, частенько спрашивают совета. Я действительно могу помочь и, чем могу, всегда помогаю.
Естественно, врачи бывшими не бывают, и я стараюсь всегда быть в курсе последних новшеств в медицине, изучаю вопрос коронавируса, вакцинации, стараюсь разобраться во всех нюансах.
– Не жалеете ли, что не стали работать по специальности?
– Жалею ли я, что ушла из профессии? Да, такие мысли у меня бывают, так как я врач в третьем поколении. У меня и папа — врач, и дедушка — врач. Но, к сожалению, так получилось, что и папа мой, после 20 лет стажа хирурга, ушел из медицины в 90‑е годы. Ушёл в бизнес, чтобы прокормить семью.
И у меня не получилось остаться в медицине, так как помешала тяжёлая болезнь дочери. Последние 10 лет, даже уже больше, я занимаюсь исключительно её лечением. Являюсь ее личным врачом. Поэтому мне пришлось освоить еще и несколько специальностей: помимо гинекологии, ещё и в эндокринологию, и в онкологию пришлось углубиться, к сожалению. Конечно, жалко, что я не работаю по специальности, с другой стороны я прекрасно понимаю, что те знания, которые я получила в процессе образования, именно эти знания в свое время мне очень сильно помогли спасти моего ребенка. Стараюсь не оглядываться назад, а идти только вперёд!
Беседовала Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ,
Фото – из личного архива певицы Anna GREEN