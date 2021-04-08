Музей Москвы презентует каталог выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

11 апре­ля 2021 года, в послед­ний день рабо­ты мас­штаб­но­го про­ек­та «ВХУТЕМАС 100. Шко­ла аван­гар­да», Музей Моск­вы пре­зен­ту­ет ката­лог выстав­ки. Изда­тель — ABC Design, изда­тель­ский парт­нер — ком­па­ния «Рестав­ра­ция Н». Купить ката­лог мож­но будет в суве­нир­ном мага­зине Музея Москвы.

Ката­лог «ВХУТЕМАС 100. Шко­ла аван­гар­да» — пол­но­цен­ное иссле­до­ва­ние нова­тор­ско­го учеб­но­го заве­де­ния, в кото­рое вошли ста­тьи всех кура­то­ров выстав­ки, а так­же допол­ни­тель­ные ста­тьи от иссле­до­ва­те­лей Лари­сы Ива­но­вой-Веэн, дирек­то­ра музея ВХУ­ТЕ­МА­Са при МАРХИ и науч­но­го кон­суль­тан­та выстав­ки и Алек­сандра Лав­рен­тье­ва, искус­ство­ве­да, исто­ри­ка искус­ства и вну­ка Алек­сандра Род­чен­ко и Вар­ва­ры Сте­па­но­вой. В печат­ном изда­нии так­же мож­но уви­деть кур­со­вые и диплом­ные про­ек­ты Алек­сандра Дей­не­ки, Ана­ста­сии Ахтыр­ко, Андрея Буро­ва, Геор­гия Кру­ти­ко­ва, Нико­лая Соко­ло­ва, Татья­ны Маври­ной, а так­же ранее не экс­по­ни­ро­вав­ши­е­ся рабо­ты, кото­рые попа­ли в руки кура­то­ров уже после откры­тия выстав­ки. Напри­мер, листы сту­ден­та скульп­тур­но­го факуль­те­та Нико­лая Аба­кум­це­ва и рабо­ты сту­дент­ки тек­стиль­но­го факуль­те­та Татья­ны Модестовой.

В пре­зен­та­ции при­мут уча­стие гене­раль­ный дирек­тор Музея Моск­вы Анна Трап­ко­ва, руко­во­ди­тель дизайн-сту­дии ABC Design Дмит­рий Морд­вин­цев, кура­тор выстав­ки Алек­сандра Сели­ва­но­ва, науч­ный кон­суль­тант Лари­са Ива­но­ва-Веэн, а так­же соку­ра­то­ры Рустам Габ­ба­сов, Ксе­ния Гусе­ва, Надя Плун­гян, Илья Лапин, Дарья Соро­ки­на и Стас Громик.

Изда­ние ката­ло­га «ВХУТЕМАС 100. Шко­ла аван­гар­да» — часть боль­шой изда­тель­ской про­грам­мы Музея Моск­вы. В этом году так­же вый­дут юби­лей­ный аль­бом к 125-летию музея «Музей Моск­вы. Исто­рия и кол­лек­ция» и ката­ло­ги выста­вок «Борис и Оль­га Игна­то­вич. Два лица вой­ны» и «Музей самоизоляции».

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