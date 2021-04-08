Музей Москвы презентует каталог выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

11 апреля 2021 года, в последний день работы масштабного проекта «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», Музей Москвы презентует каталог выставки. Издатель — ABC Design, издательский партнер — компания «Реставрация Н». Купить каталог можно будет в сувенирном магазине Музея Москвы.
Каталог «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — полноценное исследование новаторского учебного заведения, в которое вошли статьи всех кураторов выставки, а также дополнительные статьи от исследователей Ларисы Ивановой-Веэн, директора музея ВХУТЕМАСа при МАРХИ и научного консультанта выставки и Александра Лаврентьева, искусствоведа, историка искусства и внука Александра Родченко и Варвары Степановой. В печатном издании также можно увидеть курсовые и дипломные проекты Александра Дейнеки, Анастасии Ахтырко, Андрея Бурова, Георгия Крутикова, Николая Соколова, Татьяны Мавриной, а также ранее не экспонировавшиеся работы, которые попали в руки кураторов уже после открытия выставки. Например, листы студента скульптурного факультета Николая Абакумцева и работы студентки текстильного факультета Татьяны Модестовой.
В презентации примут участие генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, руководитель дизайн-студии ABC Design Дмитрий Мордвинцев, куратор выставки Александра Селиванова, научный консультант Лариса Иванова-Веэн, а также сокураторы Рустам Габбасов, Ксения Гусева, Надя Плунгян, Илья Лапин, Дарья Сорокина и Стас Громик.
Издание каталога «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — часть большой издательской программы Музея Москвы. В этом году также выйдут юбилейный альбом к 125-летию музея «Музей Москвы. История и коллекция» и каталоги выставок «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны» и «Музей самоизоляции».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.