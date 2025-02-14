Анна Ханину: «Никита Кологривый помнит, что его карьера началась с нашего агентства»

Анна Ханину — основатель детского актерского агентства «Талантино». В числе её учеников: Даниил Вершинин («Пищеблок»), Маша Кошина («Василиса и хранители времени»); Гриша Дудник («Слово пацана») и другие. Продвигая преимущественно детей, периодически она работает и со взрослыми актёрами, среди которых раньше был Никита Кологривый, а сейчас участник Comedy Club Роман Сафронов. О том, как она открыла для кинематографа Никиту Кологривого и как бесплатно учит талантливых детей – в нашем интервью.

– Анна, здравствуйте. Вы — основатель крупного актерского агентства, и делаете детей известными. Кто чаще инициатор прихода к вам: сами дети или это решение родителей?

– Тут многое зависит от возраста. Совсем маленьких детей в большинстве случаев приводят родители. Редко, когда малыши сами говорят, что хотят попасть в кино и просят найти им что-нибудь. А вот более старшие ребята – лет с 12 – уже преимущественно сами принимают решение пойти в театральную школу. И тогда родители начинают изучать отзывы в интернете и советуются с друзьями, прежде чем отправить их к нам в Талантино. И именно эти дети наиболее мотивированы, так как это их желание.



– Бывает ли так, что ребенок не хочет заниматься, а родители его продолжают водить. Как выходите из конфликтных ситуаций?

– Тут важную роль играет возраст ученика и наличие других интересов. У нас были случаи, когда одна девочка убегала на занятия в гончарную мастерскую, а некоторые мальчики предпочитали спорт. Я всегда объясняю родителям, что важно прислушиваться к желаниям детей. Потому что очень часто посещение театральной школы – это выбор мамы. И если ребёнку интересен спорт, это замечательно; в такой ситуации актерские курсы могут быть дополнительным занятием, но не основным. Раз в неделю можно приходить к нам, а в остальное время заниматься другим любимым хобби. А ещё, часто предлагаю таким мамам взрослые актерские курсы, чтобы они могли заниматься тем, что не успели в детстве, а дети — тем, что им действительно нравится.



– Как понять по ребёнку, что у него есть потенциал стать актёром?

– Вообще очень круто показать ребёнка специалисту, незаинтересованному лицу. Не родственнику, не другу семьи, а, скажем, педагогу театрального вуза или актёрскому агенту, чтобы получить откровенную и честную оценку. Можно прийти к нам в агентство или в школу, пообщаться с педагогами или лично со мной. Обычно прослушивания проходят в августе, но если звонят и просят личную встречу, я всегда готова помочь. Кроме того, чтобы избежать ложных ожиданий у родителей, стараюсь сразу обозначить, есть ли потенциал у ребенка. И, что интересно, даже если задатков нет, их можно развивать со временем. Нет таких случаев, когда ребенок абсолютно ни на что не способен. Это дело времени.

– Есть дети или ситуации, когда вы не возьмёте ребёнка?

– Не возьму, если, например, он уже занимается актёрским ремеслом в другом месте или состоит в агентстве. Представьте только: в школьном театре ему говорят одно, а он приходит в театральную студию, и там учат существовать по-другому. И у ребенка возникает диссонанс, ему сложно. Поэтому лучше выбрать одного наставника и ему доверять. Мы читали, что особенно талантливых детей вы обучаете бесплатно.

– Как выглядят занятия в актерских школах?

– Уроки в актерских школах состоят из различных направлений. У нас есть работа на камеру и сами съёмки. Есть актёрское мастерство, в рамках которого мы занимаемся и речью, и телом (то же сцендвижение, которое преподавал Никита), но нам всегда жутко не хватает времени. Хочется, чтобы дети приходили к нам не один-два раза в неделю, а каждый день и может быть, даже оставались на ночь.

– Как в этой профессии «измеряется» талант?

– Да, у нас есть несколько грантов на бесплатное обучение. Получить их можно, пройдя минимум три тура творческих заданий. Из-за того, что мы можем знать этих детей и быть предвзятыми, у нас в жюри есть приглашённые специалисты: режиссёры, кастинг-директора. Те, от кого в будущем зависит попадание в кино. Они оценивают, как дети выполняют творческие задания и дают свою обратную связь. Так что используем многоступенчатую систему отбора и несколько этапов конкурса.

– Расскажите о последних успехах ваших учеников?

– Наша юная восходящая звезда Платон Герасимов сыграл главную роль в полнометражном фильме Владимира Грамматикова «Смотри на меня», который недавно получил премию «Золотой орел» и представлен почти в 10 номинациях на «Нике».

Никита Ионов, через месяц после нашего знакомства прошел кастинг в фильм Павла Лунгина «Василиса и хранители времени».

– Если ли у вас в школе дети звёздных родителей?

– Да, в разное время в нашей школе учились дети Сергея Жукова Ника и Энджел; сын Алены Свиридовой Григорий, который потом поступил в ГИТИС; дочь Ксении Бородиной Теона; дочь Александра Толмацкого Анфиса; дочка Константина Богомолова и Дарьи Мороз — Анна и многие другие.



– Вы работаете в индустрии давно, если в процентах, сколько % детей остаётся в кино, а сколько уходят в другие профессии. И общаетесь ли вы с теми, кто уже не в профессии?

– Мне кажется, 10% детей остаются в кино, а остальные находят себя в смежных областях, таких как журналистика, галерейное дело, киноведение или режиссура. Из тех, кто остался в профессии: Даниил Вершинин («Пищеблок»), Маша Кошина («Наследники», «Василиса и хранители времени», «Контейнер»); Гриша Дудник («Слово пацана», «Подслушано в Рыбинске») и другие .

Я – человек открытый и общаюсь как с выпускниками, так и с их родителями. Всегда рада узнать, как сложилась жизнь учеников. Этим летом мы провели первую встречу для выпускников 18+, чтобы поговорить с ними как со взрослыми, на одном языке. Было интересно узнать, как сложилась их жизнь, какую профессию выбрали и счастливы ли они там. Кто-то разъезжается по разным странам: от Америки до Кипра. А кто-то создал семьи: у Саши Вальнера и Вики Морозовой уже родились дети. Так что, если вы давно хотели мне написать, но стеснялись, пишите, буду только рада!

– Периодически вы работаете и со взрослыми. Можно сказать, вы открыли для кинематографа Никиту Кологривого, когда взяли его студентом первого курса себе «под крыло».

– Да, это правда. На первом курсе института Никита Кологривый стал актером нашего агентства и преподавал в нашей актерской школе. Поскольку он был студентом ГИТИСа с большой занятостью на учебе, вел занятия у нас время от времени, обучая детей сценическому движению.

– Как строилась ваша работа с Никитой, что вы успели сделать?

– Мы сняли первое для Никиты актерское портфолио, которое потом сотрудницы моего агентства рассылали по кинокомпаниям. Я вспоминаю один случай: Никита сломал ногу, а у него были пробы на улице, возле метро Аэропорт. Из-за травмы он опоздал, пришел в гипсе, и кастинг-директор Аня Кеворкова отругала нас за это. Но я горжусь Никитой – он своим ходом, несмотря ни на что, доковылял до проб!! Почему-то этот эпизод запомнился.

Чуть позже, Алла Еремычева, которая раньше работала у меня в агентстве «Квентин», взяла Никиту и нескольких взрослых актеров к себе, и по сей день занимается ими.

– Вы уже не работаете с Никитой, но остались в хороших отношениях?

– Мы дружим и поддерживаем связь с Аллой и Никитой, всегда приятно получать новости от него, он помнит, с чего началась его карьера. Год назад, во время премьеры фильма «Во щучьему велению» и начала сериала «Слово пацана», Никита посетил нашу актерскую школу и провел мастер-класс для детей. Он длился несколько часов, и Никита не ушел, пока не ответил на все вопросы, не сфотографировался с каждым ребенком, и не снял со всеми кружочек для соцсетей. А потом побежал из большого зала, где проходила встреча, в маленький, где шла репетиция. Урок там вел его однокурсник из ГИТИСа, Женя Аксенов. Никита пришел поздравить ребят, обняться и сфотографироваться с ними. Дети кричали от счастья, когда он к ним зашел.