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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Анна и Вано. Ванна и вино»: самая оптимистичная комедия

editor
By editor
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анна ванна и вино
Сцена из фильма «Анна и Вано. Ванна и вино». Фото © Сinemaus Studio

Вы когда-нибудь задумывались, что вино – не просто напиток, но живое существо со своими эмоциями и отношением к происходящим событиям? Кого-то оно делает смелее, кого-то веселее, а кому-то может изменить судьбу.

Вано, жизнерадостный москвич с грузинскими корнями, не предполагал, что продолжит семейную традицию и станет виноделом. Он привык идти по жизни легко и все проблемы решать с улыбкой. Но однажды задач становится слишком много даже для него: коллекторы требует вернуть долг банку, квартиру на Патриках грозятся конфисковать, а хозяйка cъёмной комнаты срочно требует оплату за полгода… Да еще и дальний родственник привозит из Грузии тонну винограда и утверждает, что это наследство, и Вано срочно должен начать делать вино.

В ванне съемной квартиры Вано оборудует винодельню и… с этого момента теряет контроль над своей жизнью. Вино диктует ему, с кем дружить, как поступать и с какими девушками общаться. Вино обижается, капризничает, ревнует. Но одновременно учит и передает мудрость предков. Буквально каждая эмоция Вано влияет на вкус вина. И только настоящая любовь способна сделать напиток божественным.

Режиссер, сценарист и продюсер фильма – Алекс Некто – журналист в прошлом, автор многочисленных короткометражных фильмов, среди которых лента с одноименным названием «Анна и Вано. Ванна и Вино» 2017 года, удостоенная наград и номинаций «Лучший короткометражный фильм» на десятке российских и международных кинофестивалей. Спустя несколько лет на основе этого сюжета родился новый полный метр.

«Изначально мы определяли жанр нашего фильма, как «лирическая комедия» (жанр, придуманный Георгием Данелия для киноленты «Я шагаю по Москве»), – рассказывает Алекс Некто. – Хотелось соблюсти пропорцию между «весельем» и чувствами главных героев. Мотивировать зрителя не только посмеяться, но и задуматься, а где надо и погрустить. Когда наш оператор Георгий Магала внимательно прочитал сценарий, то пришел в шок: в одном фильме собрано все самое сложное для постановки — призраки, говорящее вино, авария, сложно-технические решения (например, у нас была инженерная установка, управляющая поведением вина в ванной), драки, песни и танцы, массовые сцены, экспедиция на Кавказ, дрессированные животные, и вишенка на торте – арба с живым осликом, гуляющим по центру Москвы… И на все – 20 с небольшим смен. Но мы, конечно, справились».

Главную роль в фильме исполнил Георгий Перадзе, звезда сериалов «Триггер», «Беспринцыпные», «Дылды» и других.

Фильм «Анна и Вано. Ванна и вино» был представлен на московском кинофестивале «Будем жить» и стал настоящим событием как для зрителей, так и для профессионального сообщества. А также летом и осенью 2024 года побеждал на международных кинофорумах «Алафейская гора» (Тобольск), «Черноречье-Фест» (Дзержинск), «Кинолещ» (Петрозаводск) и многих других.

«Анна и Вано. Ванна и вино» – яркая история-притча, наполненная множеством смыслов и определяющая верные жизненные ориентиры: уважение к традициям предков, понимание своего предназначения, вера в мечту и настоящую любовь, преодолевающую все невзгоды.

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