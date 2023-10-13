На всех цифровых платформах вышел новый трек от Anna Kravt под названием «РОМЕО». Это новый виток в творчестве исполнительницы, ведущий к большим переменам в творческом направлении артистки.

«В основу песни легла фраза "Ромео нужен Джульетте". Их история о ярких чувствах актуальна уже много лет. Песня не романтичная по стилю. Ее настроение и атмосфера — это скорее огонь, который рождается от искры между двумя людьми, буря эмоций. Людям нужны эмоции, Людям нужна страсть, Ромео нужен Джульетте».

«Ромео» был записан с новой командой и с новым взглядом на проект Anna Kravt который дал новое дыхание и новые возможности.

«К этому треку мы подходили несколько раз, меняли стиль исполнения, аранжировку. В нашей команде работают замечательные ребята! Один из них предложил его сделать в арабском стиле и нам эта идея очень понравилась. Мы добавили туда арабские опевания и мотивы и получилась песня-огонь по эмоциям! В таком виде мы и представим ее публике.» - Рассказывает Anna Kravt.

В будущем после релиза в планах у артистки есть мысли о съемках клипа в арабских мотивах, возможно в ОАЭ или другой стране, где есть барханы.

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