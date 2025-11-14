Анна Семенович удостоилась награды «За труды в культуре и искусстве»

Анна Семенович, известная как певица, актриса и ведущая передачи «Дембельский альбом» на радиостанции «Русское радио», была отмечена медалью «За вклад в культуру и искусство». Награда была вручена ей в рамках торжественной церемонии вручения Государственных наград. Мероприятие проходило в Министерстве культуры Российской Федерации под руководством Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«В моей спортивной карьере было немало наград, но это моя первая столь значимая награда в сфере культуры. Я горда тем, что являюсь частью русской культуры, которая славится во всем мире. Эта высокая оценка – большая честь для меня, и я намерена продолжать активно работать, поддерживая и помогая людям», – поделилась своими впечатлениями Анна Семенович.

Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о награждении Анны Семенович высокой наградой был подписан в апреле 2025 года. В указе особо отмечена ее работа в качестве ведущей «Русской Медиагруппы».