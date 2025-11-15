Цифровой ковбой на вершине чарта: хит от ИИ взрывает музыкальную индустрию

Музыкальный мир столкнулся с новой реальностью: первую строчку кантри-чарта Billboard покорила песня, рожденная не в студии, а в алгоритмах. Композиция «Walk My Walk» группы Breaking Rust, целиком созданная искусственным интеллектом, доказала свою коммерческую состоятельность, собрав миллионы потоков на Spotify.

Но за внешним триумфом скрывается настоящий культурный шок. Успех «Walk My Walk» расколол аудиторию: пока одни пользователи вовсю заводят вирусные челленджи в TikTok, сами музыканты поднимают тревогу, задаваясь вопросом о будущем профессии.

Явление перестало быть единичным: как признали в Billboard, это уже шестой альбом от ИИ, пробившийся в чарты за короткий срок.

«Это похоже на испытательный полигон, — рассуждает Келли Л. Картер, старший репортер ABC News. — Мы видим, на что способен ИИ в творчестве, и это заставляет нас задуматься о том, что ждет искусство в будущем».

От редакции: Для нас несколько странно выглядят «панические» нотки в рассуждениях Келли Л. Картера, т.к. в России, ИИ интеллект для создания музыки, да и не только в России, но и по всему миру активно используют уже несколько лет. И, среди этих технологических творческих экспериментов появляются реальные шедевры, сопровождаемые визуальным рядом: видеоклипы, слайдшоу. И мы неоднократно писали об этом. Так, например, в одной из публикаций АртМосковии режиссер Дмитрий Бурлаков рассказывает, как «снимали» видеоклип на песню «Белые птицы» Виктории Макарской, а многие цифровые писатели уже давно используют ИИ для создания литературных произведений. При этом, качество создаваемого материала настолько высокое, что аудитория принимает книги, созданные ИИ, за творческий труд человека и даже, наоборот.

На наш взгляд, творческим людям ближайшие 10 лет не стоит опасаться конкуренции со стороны ИИ, без участия человека машинный разум сотворить ничего не сможет. А сэкономить время, усилия и финансы в его силах.