Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиЦифровой ковбой на вершине чарта: хит от ИИ взрывает музыкальную индустрию

Цифровой ковбой на вершине чарта: хит от ИИ взрывает музыкальную индустрию

editor
By editor
31
music
Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA, ivart.tv

Музыкальный мир столкнулся с новой реальностью: первую строчку кантри-чарта Billboard покорила песня, рожденная не в студии, а в алгоритмах. Композиция «Walk My Walk» группы Breaking Rust, целиком созданная искусственным интеллектом, доказала свою коммерческую состоятельность, собрав миллионы потоков на Spotify.

Но за внешним триумфом скрывается настоящий культурный шок. Успех «Walk My Walk» расколол аудиторию: пока одни пользователи вовсю заводят вирусные челленджи в TikTok, сами музыканты поднимают тревогу, задаваясь вопросом о будущем профессии.

Явление перестало быть единичным: как признали в Billboard, это уже шестой альбом от ИИ, пробившийся в чарты за короткий срок.

«Это похоже на испытательный полигон, — рассуждает Келли Л. Картер, старший репортер ABC News. — Мы видим, на что способен ИИ в творчестве, и это заставляет нас задуматься о том, что ждет искусство в будущем».

От редакции: Для нас несколько странно выглядят «панические» нотки в рассуждениях Келли Л. Картера, т.к. в России, ИИ интеллект для создания музыки, да и не только в России, но и по всему миру активно используют уже несколько лет. И, среди этих технологических творческих экспериментов появляются реальные шедевры, сопровождаемые визуальным рядом: видеоклипы, слайдшоу. И мы неоднократно писали об этом. Так, например, в одной из публикаций АртМосковии режиссер Дмитрий Бурлаков рассказывает, как «снимали» видеоклип на песню «Белые птицы» Виктории Макарской, а многие цифровые писатели уже давно используют ИИ для создания литературных произведений. При этом, качество создаваемого материала настолько высокое, что аудитория принимает книги, созданные ИИ, за творческий труд человека и даже, наоборот.

На наш взгляд, творческим людям ближайшие 10 лет не стоит опасаться конкуренции со стороны ИИ, без участия человека машинный разум сотворить ничего не сможет. А сэкономить время, усилия и финансы в его силах.

Предыдущая статья
Анна Семенович удостоилась награды «За труды в культуре и искусстве»
Следующая статья
Добро пожаловать, мистер Стивенсон!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru