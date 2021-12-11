«Аномальная Лиза». Премьера спектакля в театре «Человек»

«Аномальная Лиза» — спектакль театра «Человек», сочиненный творческой группой театра во главе с главным режиссером Владимиром Скворцовым, создан по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки.

Главный герой постановки — мужчина, страдающий «аномальным» сочетанием редких психологических болезней — все окружающие его люди (и женщины и мужчины и дети) видятся ему в образе одного и того же человека (неизвестного мужчины) и говорят одним и тем же голосом. Вот уже больше 10 лет он живет с этой проблемой, уже привыкнув к тому, что так это будет продолжаться всегда, и, вдруг, — неожиданно он встречает женщину, которая выглядит и говорит как женщина. Способна ли она изменить жизнь героя своим появлением?

«Конечно, это — и история зарождающейся любви, и история прозрения, и драма человека, находящегося в «кризисе среднего возраста, и абсудистские размышления о проблемах «современных Адама и Евы», — говорит режиссер спектакля Скворцов, — Однако нам интересны и история постепенного старения и смирения с проблемами, и драма невозможности удержать сиюминутно возникающее чувство. Как сохранить любовь? Где она зарождается, и отчего уходит? Несомненно, — это одни из самых важных вопросов, который задает сам себе любой человек». «Зритель будет все глубже и глубже погружаться в страшный мир главного героя, для реалистичности происходящего мы будем использовать виртуальные декорации и аудиоэффекты, помогающие зрителю постичь и понять этот странный мир».

В спектакле заняты артисты Анатолий Кот, Ирина Максимкина и Феликс Мурзабеков.

Когда? 24 и 25 декабря 2021 года.

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