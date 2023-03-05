Антикварные кимоно из коллекции Наталии Бакиной представили в Первой Московской Галерее Восточной Живописи

С 3 по 26 марта 2023 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи проходит выставка «Легенды кимоно: герои, творцы и хранители», на которой будут представлены антикварные кимоно из коллекции Наталии Бакиной.

Наталия Бакина – искусствовед, член Ассоциации искусствоведов России, один из лучших специалистов по истории японского костюма в России. В её коллекции более 200 кимоно эпохи Тайсё (1912-1926 гг.), а также множество аксессуаров – различных типов поясов (оби) и других элементов традиционной японской одежды. Это самая большая частная коллекция кимоно не только в России, но и в Европе. В ней собраны редкие образцы, представляющие художественный и исторический интерес. Например, в коллекцию входят 22 хикидзури (кимоно гейш) начала ХХ века, которые сегодня практически невозможно найти даже в Японии.

На выставке можно увидеть кимоно, раскрывающие повествовательную сторону национальной японской одежды. Основная задача экспозиции – показать, что кимоно не только утилитарный предмет, но и холст для отображения смыслов и образов, подлинный символ культуры Страны восходящего солнца и всего лучшего, что создают японские мастера.

В рамках выставки пройдет фестиваль японских искусств «Хина-мацури», приуроченный к японскому весеннему празднику кукол. Посетители галереи смогут больше узнать о культуре Японии. В расписании фестиваля – серия образовательных лекций от лучших специалистов своей области, выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства Японии и увлекательные мастер-классы, в том числе для детей от 10 лет.

Где? Москва, Малый Кисельный переулок, д. 3, с. 2.

Кимоно

Кимоно «Дракон»

Кимоно «Мыши»

Кимоно

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