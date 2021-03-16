В па­кете про­ек­тов сту­дии «Па­ровоз», пред­став­ленных к коп­ро­дук­ции, — флаг­ман­ский про­ект – ани­маци­он­ный се­ри­ал «Кос­мо­порт», рас­ска­зыва­ющий о да­леком бу­дущем и га­лак­ти­ке, на­селен­ной раз­личны­ми су­щес­тва­ми. Три не­удач­ни­ка (маль­чик, ино­п­ла­­не­тя­­нин-тол­стяк и веч­но не­доволь­ный ро­бот) пос­то­ян­но по­пада­ют в при­чуд­ли­вые си­ту­ации в Кос­мо­пор­те. Так­же ком­па­ния пред­ста­вит фэн­та­зи «Вол­шебное ка­фе» про не­веро­ят­ные прик­лю­чения де­воч­ки Ага­ты и ее не­обыч­но­го дру­га — ку­линар­но­го ро­бота Том­ми. Еще од­ним про­ек­том в раз­ра­бот­ке ста­нет прик­лю­чен­ческая ко­медия Veggie Knights, в ко­тором че­рез не­обык­но­вен­ную приз­му пер­­со­­на­жей-ово­­­щей по­каза­ны зна­комые си­ту­ации в не­обыч­ном ми­ре. Ав­тор и ил­люс­тра­тор про­ек­та – ис­пан­ский ху­­до­ж­­ник-пос­та­­но­в­­щик сту­дии «Па­ровоз» — Гий­ер­мо Мо­рено. Об этом рас­ска­зы­ва­ет ге­нераль­ный ди­рек­тор ани­маци­он­ной сту­дии «Па­ровоз» Антон Сметанкин:

– Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для ва­шей сту­дии, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

— Да, год на­чал­ся ак­тивно, и пла­нов у сту­дии гро­мадье. Сей­час ра­бота­ем над про­ек­та­ми, ко­торые пе­рехо­дят в ста­дию но­вых се­зонов. Мы про­дол­жа­ем про­из­во­дить муль­тсе­ри­алы по за­казу ком­па­нии «Циф­ро­вое Те­леви­дение». Речь о треть­ем се­зоне «Ска­зоч­но­го пат­ру­ля», так по­любив­шемся на­шим зри­телям; вто­ром се­зоне муль­тсе­ри­ала «КО­ШЕЧ­КИ-СО­БАЧ­КИ»; треть­их се­зонах се­ри­алов «Ка­тя и Эф. Ку­­да-угод­­но-дверь» и «Лео и Тиг». Так­же в пла­не «Па­рово­за» му­зыкаль­ный спин-офф «Ска­зоч­но­го патруля».

В 2021‑м го­ду мы за­кан­чи­ва­ем ра­боту над на­шим пер­вым пол­но­мет­ражным муль­тфиль­мом «Ко­щей. На­чало», про­из­ве­ден­ным по за­казу «ЦТВ». Муль­тфильм рас­счи­тан на се­мей­ную а­уди­торию. Осе­нью пла­ниру­ем вы­пус­тить его в про­кат. В раз­ра­бот­ке сту­дии на­ходит­ся еще один аб­со­лют­но но­вый про­ект, в под­робнос­ти о ко­тором мы на­де­ем­ся вас пос­вя­тить бли­же к лету.

– Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG–ани­мации. Есть ли у «Па­рово­за» про­ек­ты в 2D?

— Ко­неч­но. В ко­пил­ке на­шей сту­дии есть не толь­ко CG-ани­­ма­ция, но и один из на­ших лю­бимых про­ек­тов, пол­ностью ре­али­зован­ный в 2D — об­ра­зова­тель­ный ани­маци­он­ный се­ри­ал для де­тей дош­коль­но­го воз­раста «Ка­тя и Эф. Ку­­да-угод­­но-дверь». Так­же эле­мен­ты 2D-ани­­ма­ции мы ис­поль­зу­ем в се­ри­але «Ска­зоч­ный пат­руль. Хро­ники чудес».

— Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

— Го­сударс­тво соз­да­ет раз­ные фор­мы под­дер­жки ани­мации. В под­дер­жку от­расли вве­дены зна­читель­ные на­лого­вые ль­го­ты. Так­же про­водят­ся кон­курсы на по­луче­ние раз­личных форм гран­тов, в ко­торых мы то­же участвуем.

Ес­ли го­ворить о под­дер­жке Мос­квы, не­дав­но в сто­лич­ном пра­витель­стве бы­ло об­ра­зова­но Агент­ство кре­атив­ных ин­дус­трий, од­ной из за­дач ко­торо­го яв­ля­ет­ся раз­ра­бот­ка спе­ци­аль­ных суб­си­дий для мос­ков­ских ани­маци­он­ных сту­дий. Пред­ста­вите­ли «Па­рово­за» вош­ли в эк­спертный со­вет это­го агентства.

Так­же под­дер­жку рос­сий­ским ани­маци­он­ным про­ек­там ока­зыва­ют Рос­сий­ский и Мос­ков­ский эк­спортные цен­тры. Они еже­год­но вы­деля­ют суб­си­дии на адап­та­цию и прод­ви­жение рос­сий­ских муль­тфиль­мов на меж­ду­народ­ном рынке.

Плюс, в те­кущем го­ду дол­жны об­суждать­ся до­пол­ни­тель­ные на­лого­вые ль­го­ты для ани­маци­он­ных сту­дий, срав­ни­мые с те­ми, ко­торые уже пре­дос­тавле­ны рос­сий­ской IT-ин­­дус­трии. Те­перь по по­руче­нию Пре­зиден­та они раз­ра­баты­ва­ют­ся и для на­шей сферы.

— Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

На этот вопрос отве­ча­ет ру­ково­дитель от­де­ла меж­ду­народ­ной дис­три­буции кон­тента ме­ди­ахол­динга «Циф­ро­вое Те­леви­дение» Вик­то­рия Болотова:

– К дис­три­буции от­дель­ный под­ход, мы всег­да сле­дим за трен­да­ми, сле­ду­ем зап­ро­сам а­уди­тории, но, учи­тывая боль­шое ко­личес­тво про­ек­тов на рын­ке, ко­неч­но при­сутс­тву­ют и свои слож­ности, нап­ри­мер, кон­ку­рен­ция. В пер­вую оче­редь, ког­да ты пред­став­ля­ешь про­ект, важ­но оце­нить его силь­ные сто­роны, по­нять, в чем его уни­каль­ность, ори­гиналь­ность и по­чему пар­тне­ры дол­жны его взять. Мы ста­ра­ем­ся ком­би­ниро­вать под­хо­ды, под­клю­чать ком­пе­тен­ции ком­па­нии и соз­да­вать мар­ке­тин­го­вые активности.

Мате­ри­ал предо­став­лен Ассо­ци­ацей ани­ма­ци­он­но­го кино

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