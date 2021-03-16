В пакете проектов студии «Паровоз», представленных к копродукции, — флагманский проект – анимационный сериал «Космопорт», рассказывающий о далеком будущем и галактике, населенной различными существами. Три неудачника (мальчик, инопланетянин-толстяк и вечно недовольный робот) постоянно попадают в причудливые ситуации в Космопорте. Также компания представит фэнтази «Волшебное кафе» про невероятные приключения девочки Агаты и ее необычного друга — кулинарного робота Томми. Еще одним проектом в разработке станет приключенческая комедия Veggie Knights, в котором через необыкновенную призму персонажей-овощей показаны знакомые ситуации в необычном мире. Автор и иллюстратор проекта – испанский художник-постановщик студии «Паровоз» — Гийермо Морено. Об этом рассказывает генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин:
– Будет ли 2021 год насыщенным для вашей студии, много ли планируется новых проектов в целом?
— Да, год начался активно, и планов у студии громадье. Сейчас работаем над проектами, которые переходят в стадию новых сезонов. Мы продолжаем производить мультсериалы по заказу компании «Цифровое Телевидение». Речь о третьем сезоне «Сказочного патруля», так полюбившемся нашим зрителям; втором сезоне мультсериала «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»; третьих сезонах сериалов «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Лео и Тиг». Также в плане «Паровоза» музыкальный спин-офф «Сказочного патруля».
В 2021‑м году мы заканчиваем работу над нашим первым полнометражным мультфильмом «Кощей. Начало», произведенным по заказу «ЦТВ». Мультфильм рассчитан на семейную аудиторию. Осенью планируем выпустить его в прокат. В разработке студии находится еще один абсолютно новый проект, в подробности о котором мы надеемся вас посвятить ближе к лету.
– Российские студии фокусируются, в основном, на CG–анимации. Есть ли у «Паровоза» проекты в 2D?
— Конечно. В копилке нашей студии есть не только CG-анимация, но и один из наших любимых проектов, полностью реализованный в 2D — образовательный анимационный сериал для детей дошкольного возраста «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Также элементы 2D-анимации мы используем в сериале «Сказочный патруль. Хроники чудес».
— Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
— Государство создает разные формы поддержки анимации. В поддержку отрасли введены значительные налоговые льготы. Также проводятся конкурсы на получение различных форм грантов, в которых мы тоже участвуем.
Если говорить о поддержке Москвы, недавно в столичном правительстве было образовано Агентство креативных индустрий, одной из задач которого является разработка специальных субсидий для московских анимационных студий. Представители «Паровоза» вошли в экспертный совет этого агентства.
Также поддержку российским анимационным проектам оказывают Российский и Московский экспортные центры. Они ежегодно выделяют субсидии на адаптацию и продвижение российских мультфильмов на международном рынке.
Плюс, в текущем году должны обсуждаться дополнительные налоговые льготы для анимационных студий, сравнимые с теми, которые уже предоставлены российской IT-индустрии. Теперь по поручению Президента они разрабатываются и для нашей сферы.
— Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
На этот вопрос отвечает руководитель отдела международной дистрибуции контента медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Виктория Болотова:
– К дистрибуции отдельный подход, мы всегда следим за трендами, следуем запросам аудитории, но, учитывая большое количество проектов на рынке, конечно присутствуют и свои сложности, например, конкуренция. В первую очередь, когда ты представляешь проект, важно оценить его сильные стороны, понять, в чем его уникальность, оригинальность и почему партнеры должны его взять. Мы стараемся комбинировать подходы, подключать компетенции компании и создавать маркетинговые активности.
Материал предоставлен Ассоциацей анимационного киноОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.