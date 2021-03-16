Библиотека Ф.М. Достоевского в Москве в партнерстве с Музеем-заповедником «Зарайский кремль» реализуют проект «Детский Достоевский»

Про­ект «Дет­ский Досто­ев­ский» посвя­щен 200-летию со дня рож­де­ния Ф.М. Досто­ев­ско­го. Ини­ци­а­то­ра­ми про­ек­та высту­пи­ли Биб­лио­те­ка им. Ф.М. Досто­ев­ско­го (Цен­траль­ная биб­лио­теч­ная систе­ма Цен­траль­но­го адми­ни­стра­тив­но­го окру­га г. Моск­вы) и сооб­ще­ство «Лиде­ры и инно­ва­ции в биб­лио­те­ках» при под­держ­ке Фон­да Пре­зи­дент­ских грантов.

В рам­ках про­ек­та 19 мар­та в Цен­траль­ной биб­лио­те­ке г.о. Зарайск состо­ит­ся мастер­ская по созда­нию аудио­ги­да «Доро­га в Даро­вое». На мастер­ской «Доро­га в Даро­вое» стар­ше­класс­ни­ки раз­ра­бо­та­ют аудио­гид под кура­тор­ством пред­ста­ви­те­ля плат­фор­мы izi.TRAVEL Окса­ны Тур­ской. Дети вме­сте изу­чат кра­е­вед­че­ский мате­ри­ал и опре­де­лят точ­ки пока­за на кар­те, при­ду­ма­ют фор­мат озвуч­ки аудио­ги­да и сво­и­ми сло­ва­ми рас­ска­жут исто­рию про путе­ше­ствие семьи Досто­ев­ских в усадь­бу Даро­вое. Уча­стие бесплатно.

Напом­ним, что в усадь­бе «Даро­вое» Ф.М. Досто­ев­ский про­во­дил лет­ние меся­цы. Мно­гие зарай­ские обра­зы впо­след­ствии нашли отра­же­ние в твор­че­стве писа­те­ля. Из семи рос­сий­ских музеев Досто­ев­ско­го Даро­вое — это един­ствен­ный музей-усадь­ба, обла­да­ю­щий обшир­ной мемо­ри­аль­ной при­род­ной тер­ри­то­ри­ей с пре­крас­но сохра­нив­шим­ся ланд­шаф­том кон­ца XVIII- пер­вой поло­ви­ны XIX веков.

Для уча­стия в про­ек­те жела­ю­щие могут заре­ги­стри­ро­вать­ся на офи­ци­аль­ном сай­те www.dostoevskyfm.ru .

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