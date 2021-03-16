Библиотека Ф.М. Достоевского в Москве в партнерстве с Музеем-заповедником «Зарайский кремль» реализуют проект «Детский Достоевский»

Проект «Детский Достоевский» посвящен 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Инициаторами проекта выступили Библиотека им. Ф.М. Достоевского (Центральная библиотечная система Центрального административного округа г. Москвы) и сообщество «Лидеры и инновации в библиотеках» при поддержке Фонда Президентских грантов.
В рамках проекта 19 марта в Центральной библиотеке г.о. Зарайск состоится мастерская по созданию аудиогида «Дорога в Даровое». На мастерской «Дорога в Даровое» старшеклассники разработают аудиогид под кураторством представителя платформы izi.TRAVEL Оксаны Турской. Дети вместе изучат краеведческий материал и определят точки показа на карте, придумают формат озвучки аудиогида и своими словами расскажут историю про путешествие семьи Достоевских в усадьбу Даровое. Участие бесплатно.
Напомним, что в усадьбе «Даровое» Ф.М. Достоевский проводил летние месяцы. Многие зарайские образы впоследствии нашли отражение в творчестве писателя. Из семи российских музеев Достоевского Даровое — это единственный музей-усадьба, обладающий обширной мемориальной природной территорией с прекрасно сохранившимся ландшафтом конца XVIII- первой половины XIX веков.
Для участия в проекте желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте www.dostoevskyfm.ru .Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.