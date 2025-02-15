Антон Жижин помог фанату сделать предложение в День влюблённых

В День всех влюблённых любовь действительно творит чудеса. В соц. сети продакшена Good Story Media пришло необычное сообщение от преданного поклонника сериала «Патриот». Молодой человек по имени Глеб признался, что они вместе со своей девушкой всегда смотрели сериал, обсуждали его, смеялись и переживали за героев. Но недавно в их 9-летней истории случился разрыв.

Глеб отчаянно пытается вернуть любимую и готов на всё – даже на помощь своего экранного двойника. Ведь не просто так он уверен: они с Антоном Жижиным, исполнителем роли Сани Кучина, похожи как две капли воды! Более того, Глеб действительно служил в ФСБ – в военной контрразведке в Уссурийске.

«Я никогда не писал звёздам, но сердце подсказывает – надо обратиться к тебе. Антон, ты бы в сериале точно не сдался! Так и я не могу. Помоги сделать предложение, чтобы она сказала «Да»!» – написал Глеб.

И вот что произошло дальше.

Жижин отвечает: «Патрисия, выходи замуж за Глеба!»

Когда Антон Жижин увидел сообщение, он не смог остаться в стороне. Специально для Глеба и его девушки актёр записал видео, где в своей фирменной манере, с юмором и харизмой, сделал то, что не смогли десятки букетов и сообщений.

«Сегодня я выступаю в роли Купидона. Но не какого-то там западного, а нормального, русского Купидона. И хочу сказать вот что: Патрисия, выходи замуж за Глеба!» – с улыбкой заявил Жижин, добавив, что, если вдруг что-то пойдёт не так, он «лично спросит» с Глеба.