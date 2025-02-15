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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Антон Жижин помог фанату сделать предложение в День влюблённых

editor
By editor
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патриот - сцена из сериала
Патриот. Сцена из сериала. Фото © пресс-служба ГПМ РТВ

В День всех влюблённых любовь действительно творит чудеса. В соц. сети продакшена Good Story Media пришло необычное сообщение от преданного поклонника сериала «Патриот». Молодой человек по имени Глеб признался, что они вместе со своей девушкой всегда смотрели сериал, обсуждали его, смеялись и переживали за героев. Но недавно в их 9-летней истории случился разрыв.

Глеб отчаянно пытается вернуть любимую и готов на всё – даже на помощь своего экранного двойника. Ведь не просто так он уверен: они с Антоном Жижиным, исполнителем роли Сани Кучина, похожи как две капли воды! Более того, Глеб действительно служил в ФСБ – в военной контрразведке в Уссурийске.

«Я никогда не писал звёздам, но сердце подсказывает – надо обратиться к тебе. Антон, ты бы в сериале точно не сдался! Так и я не могу. Помоги сделать предложение, чтобы она сказала «Да»!» – написал Глеб.

И вот что произошло дальше.

Жижин отвечает: «Патрисия, выходи замуж за Глеба!»

Когда Антон Жижин увидел сообщение, он не смог остаться в стороне. Специально для Глеба и его девушки актёр записал видео, где в своей фирменной манере, с юмором и харизмой, сделал то, что не смогли десятки букетов и сообщений.

«Сегодня я выступаю в роли Купидона. Но не какого-то там западного, а нормального, русского Купидона. И хочу сказать вот что: Патрисия, выходи замуж за Глеба!» – с улыбкой заявил Жижин, добавив, что, если вдруг что-то пойдёт не так, он «лично спросит» с Глеба.

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