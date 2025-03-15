Светлана Яшина: «Я вообще за эксперименты в творчестве!»

Московская художница Светлана Яшина – Sveta Silence, поделилась с читателями АртМосковии своим взглядом на современные течения в изобразительном искусстве и использовании традиционного русского орнамента в творчестве.

– Светлана, вы занимаетесь изобразительным искусством с 2016 года. Почему такой псевдоним Silence (тишина)? Ведь в медийном поле почти 6 лет была тишина и только в 2022 году вы стали публично себя заявлять, расскажите об этом периоде.

– Тишина — это моя прежняя фамилия, в дальнейшем перевела на английский, когда создавала ники в соц сетях. Потом я поменяла фамилию на Яшина, а Sveta Silence оставила как псевдоним и логотип. Почему временной перерыв — во-первых, я училась, в школе рисования для взрослых и наверное я не была еще морально готова к транслированию своего искусства широкой аудитории, хотя выкладывала у себя на личной страничке, ловила много положительных отзывов. Еще важнейшее событие, которое несколько перенесло «выход в люди», это рождение в 2019 моего сынишки Яна. А вот ближе уже к 2022 году, я закончила свою прежнюю рабочую деятельность, ушла в свободное плавание, идей других и не было, пошла в искусство, вступила в Международный союз художников-анималистов, потом закончила еще учебную программу по масляной живописи, вступила еще в Профессиональный союз Художников России, и с чистой совестью начала свой официальный творческий путь в Арт-среде.

– Сложно сказать «пишете картины», так как некоторые Ваши произведения совсем не картины, я про ярких братьев горилл, которые теперь в коллекции Филиппа Киркорова. Как пришла идея создать шедевр и какой смысл заложен?

– Да, я вообще за эксперименты в творчестве! Для меня художник, в первую очередь, это свобода во всем! У меня были уже работы акрилом с этими гориллами с названием «Прирожденные трейдеры, тут и обезьяна разберется». Многие художники помнят этот яркий и долгожданный опенколл от Юрия Омельченко, благо не было ограничения в количестве заявок, и я решила «зайти со всех концов»: подала несколько заявок в разном исполнении, включая этот арт-объект в виде ковриков. Очень радовалась, когда прошла отбор, и, конечно, «в космос улетела», когда узнала интерес и дальнейшее приобретение моих ковриков Филиппом Киркоровым.

По идее это, можно сказать, ирония про финансовую грамотность — нас ведь на каждом углу и из каждого утюга призывают познать основы монетизации своего хобби, бизнеса, творчества, рассказывают о биржевой торговле и методам ведения переговоров для 100% результата. Финансовая грамотность, как таковая, это отличный навык, я и сама промышляю постижению «золотых тайн». И тут посыл: «Давайте не унывать, обучаться, рисковать, ведь все просто, если в это погрузиться, и раз уж Гориллы разобрались, то мы то тем более обязаны!!!»

– Интересная серия «А ля-рус» и, конечно, в тренде благодаря всем геополитическим «обострениям», все заставляет любить Россию. Это такой маркетинговый ход? Многие сейчас любят скупать и демонстрировать «русскость» во всем, или все-таки это из детства или личная история? Расскажите об этой серии.

– Не маркетинговый ход, но с отличной отдачей, согласна. Многие события последних лет у меня лично пробудили больше патриотизма, отсюда такой локальный контекст и переосмысление культурной идентичности в работах, использую переплетение элементов современного искусства с традиционными русскими мотивами.

Плюс, как писала выше, люблю свободу в своём творчестве и тут как раз экспериментирую с материалами, в частности с тканями, бумагой, а так же сохраняю позитивный, яркий настрой в работах. Эти работы отличный экспонат для личной коллекции современных патриотов, а так же яркий подарок для иностранных партнеров. Панно получили хороший отклик от кураторов, например, самое первое «Космос» теперь находится в фонде Государственного музея истории Космонавтики им. К.Э. Циалковского, другие принимали участие в международных выставках в Китае и Турции.

– Света, я как мама не могу не спросить, сынок помогает идеями для творчества? Мои очень любят участвовать в процессе и я иногда беру их в мастерскую, они льют краску и пасту на большие холсты, которые я потом «немного» видоизменяю для будущих коллекционеров. Но счастью детей нет предела. Помогает ли вам сынок создавать шедевры?

– Ян, кстати, спокоен к рисованию, а я не настаиваю, хотя, конечно, совсем малюсенький сидел весь в краске, изучал. Сейчас ему 5, он спокойно сидит «читает» свои книги с динозаврами, и никогда сам не добавляет свои штрихи в мою работу, если я куда-то уйду или отвлекусь. Если вдруг захочется, то всегда на готове кисть, холст и краска для него… но юных художник пока еще видимо вынашивает идеи собственных произведений.

– Какой самый необычный заказ или запрос от коллекционера или галериста вы получали? Есть ли какая-то смешная удивительная арт-история из вашей жизни?

– Я очень люблю делать картины на заказ, по идее клиента, прямо сейчас меньше, т.к. готовлю серии своих картин, но потом обязательно продолжу. А так, помимо авторских картин и панно, у меня есть еще два заказных направления: портреты любимых животных и картины по фантазиям клиентов. Смешного наверное не расскажу, но всегда с восхищением встречаю описание, которое просто в сознании человека зрело-зрело, а мне бы даже в голову такое не пришло.. если что там в основном фантастические сюжеты, а не что-то «запретное».