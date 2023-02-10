Архитектурная экспедиция в малые города и села Псковской области

10 февраля в рамках реализации регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий» в регионе стартует проект «Архитектурная экспедиция», направленный на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел Псковской области.

48 молодых архитекторов Московского архитектурного института под руководством 12 опытных кураторов из Москвы при участии псковских архитекторов разработают концептуальные проекты развития 7 объектов различных типов на территории 5 муниципальных образований Псковской области – г.Порхов, г.Печоры, г.Гдов, с.Середка, рп.Палкино.

Концептуальные проекты будут включать в себя предложения по архитектурному образу, потенциальному экономическому профилю, функциональному использованию и объемно-планировочным решениям объектов с целью их редевелопмента и восстановления.

Разработанные проекты могут быть использованы администрациями муниципальных образований при подготовке заявок для участия в государственных программах Российской Федерации с целью получения финансирования, а также при формировании технических заданий на проектирование инфраструктурных объектов.

Руководитель направления развития креативных индустрий, АНО «Креативная Экономика Ольга Шубникова»: «Проект по комплексному развитию опорных населенных пунктов Псковской области развивается с каждым годом, позволяет наращивать креативный потенциал территорий.

Он реализуется в рамках глобальной задачи по формированию экосистем для концентрации талантов через создание и проведение проектов в направлении архитектура, градостроительство и «умный» город. Нам важно, и предоставлять возможности для молодых специалистов, и предлагать оптимальные, технологичные решения для регионов. В 2022 году мы работали с молодыми архитекторами и крупными архитектурными бюро, разрабатывая для 7 опорных пунктов комплексные решения, 2023 год начался еще более масштабным по количественному показателю участников проектом по разработке концептуальных проектов для 5 муниципальных образований. Я уверена, что молодые архитекторы разработают современные решения, которые можно будет использовать при реализации».

«Архитектурная экспедиция» станет первым проектом в серии совместных мероприятий, запланированных к проведению в 2023 году Фондом инвестиционного развития Псковской области и Московским архитектурным институтом.

Региональный ведомственный проект «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий» реализуется по инициативе Михаила Ведерникова, Губернатора Псковской области, который поставил задачу максимального вовлечения жителей региона, и в первую очередь молодежи, в процесс созидательного преобразования территорий малых городов и сел Псковской области с целью повышения уровня жизни.

Организаторы проекта: Фонд инвестиционного развития Псковской области, ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» при поддержке АНО «Креативная экономика».

Партнеры проекта: Комитет по культуре Псковской области, Псковский Государственный Университет, Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

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