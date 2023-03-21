Аркади Маилян – идейный вдохновитель и руководитель AMP smart school рассказал о главных преимуществах новой онлайн-школы.

– Как появилась идея создать школу?

– Мне давно хотелось организовать универсальное учебное пространство. Например, в музыкальной школе учатся только музыке, в школе программирования — компьютерным программам. В нашей школе 100 курсов. Все они разные. Каждый ребёнок и взрослый найдёт себе занятие по душе. Например, станет заниматься вокалом и одновременно изучит финансовую грамотность или выучит английский.

– Какая главная ценность вашего продукта?

– Мы бережём основной ресурс наших учеников — время. Им не приходится бегать по разным школам, чтобы найти нужные курсы. Они не тратят время на бесполезные занятия с инфоцыганами. Все наши педагоги практикуют дисциплины, которые продают. Копирайтер — пишет, вокалист — поёт, барбер — стрижёт. Мы даём практические знания, которые можно сразу же применить, монетизировать.

– Как проходят занятия?

– Все уроки живые. Они в онлайн-формате, но не в записи. Вы общаетесь с педагогом, задаёте вопросы, уточняете. В то же время вы дома, не тратите часы и деньги на дорогу.

– Как меняется ученик после обучения в вашей школе?

– Невозможно передать этот кайф от наблюдения за трансформацией ученика. И дети, и взрослые проходят все этапы младенческого развития. Сперва это малыш, который сам ничего не умеет. Потом он растёт и развивается. Пытается ходить, падает. Но опять встаёт и делает шаг. К нам приходят и опытные ученики. Но и они преображаются, становятся увереннее, повышают свою самооценку.

– Можно проходить несколько курсов одновременно?

– Теоретически можно. Я всегда учусь сразу в нескольких местах. Но это субъективные возможности. Все по-разному воспринимают информацию. Одни усваивают быстро, другим надо больше времени.

– Что получает ученик в конце обучения?

– Главное — он получает навыки, которые востребованы в современном обществе. Подтверждением прохождения курса является сертификат. Все сертификаты номерные, поэтому легко проверить его подлинность. В будущем по некоторым специальностям ученики смогут получить дипломы.

– Каким вы видите будущее школы?

– Мы и дальше будем развивать универсальную направленность. Привлекать ещё больше педагогов, чтобы не переполнять группы. Для нас мало нравиться ученикам. Инфоцыгане тоже многим нравятся. Но курсы про успешный успех делают богаче только их самих. Нам важен результат учеников. Эффект от наших курсов многогранный. Ребёнок обрёл уверенность и перестал стесняться проявлять себя — это результат. Взрослый научился писать коммерческие тексты и может монетизировать свои знания — и это результат. Улучшил знания языка и получил повышение по службе с прибавкой к зарплате — ещё результат. Не бывает тех, у кого не получается. Результата добьётся каждый, кто за ним приходит. Обучение — это следующая ступень развития. На неё надо подняться. Для этого хотя бы ногу надо поднять.

– Что посоветуете?

– Приходи на обучение. Стань заметнее!

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