Певица Дэя выпустила песню «Россия»

20 марта певица Дэя представила публике свою новую студийную работу - трек «Россия». Берущая за душу пронзительная композиция, наполненная глубоким философским смыслом и волнующим филигранным вокалом в исполнении Дэи – размышление о том, что такое Родина для каждого из нас, как в непростые времена нам важно ощущать корни, чувствовать свою землю, родные просторы и любимый родительский дом… Всё это наше место силы, оно наполняет нас энергией и смыслом, рождает в нашей душе желание вдохнуть полной грудью.

Исполняя куплет за куплетом, певица словно перемещается из реального мира в мир подсознания, где возникают то драматичные и даже трагичные образы, без которых невозможна история ни одной страны, то живописные картины родного края, как будто сошедшие с полотен русских художников.

По словам Юрия Мирошникова, автора композиции «Россия», Дэя тонко чувствует слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует их так, как, наверное, не сможет никто больше: одновременно чувственно и торжественно, эмоционально и нежно.

«Эта песня очень важна для меня, - говорит Дэя, – В ней соединилось многое: красота русской природы, сила духа русских людей, их романтическая душа, и главное – чувство любви к Родине. Написана она была ещё задолго до нынешних драматических событий и будто ждала своего часа! Мне очень хочется, чтобы песня вошла в сердца людей, согрела их своим теплом, придала силы в это трудное время, вселила веру в себя и свою страну!»

Сингл Дэи «Россия» доступен на цифровых площадках.

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