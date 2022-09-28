Аркади МАИЛЯН: «Мы точно знали, что идея провальная»

В свои 28 лет Аркади Маилян – генеральный продюсер продюсерского центра полного цикла «АМР», создатель онлайн-школы «АМР-school» и автор многих проектор, реализованных на ютуб-каналах. С ним мы поговорили о современной эстраде и профессионализме коллег-продюсеров.

– Аркади, сегодня каждый называет себя продюсером и коучем. Как начинающему таланту распознать всамделишного профессионала?

– Ритм современной жизни чрезвычайно быстрый. Мы хотим сэкономить время, поэтому получаем онлайн-образование, заказываем еду из ресторана и одежду из онлайн-магазина. И результат мы тоже хотим получить быстрый: сегодня решил стать звездой – и завтра ты звезда.

Этот триггер и используют современные а-ля коучи и продюсеры. Они обещают мгновенный результат: сегодня заплатишь денег, а уже завтра станешь богатым и знаменитым.

Это первое, что должно насторожить. Настоящие профессионалы никогда не станут обещать результат за один день. Да и в принципе, они не будут обещать результат, не увидев, что ты за личность. Бытует мнение, что за деньги мы, продюсеры, готовы двигать любой продукт. Это не так. Сперва надо прощупать, понять, есть ли у человека стержень. Талант, безусловно, важно, но с одним талантом далеко не уедешь. Надо пахать. Например, в «АМР» все создано для удобства артистов. Мы готовы подготовить репертуар, подобрать подходящий имидж, создать легенду, помочь записать песню, организовать концерты. Но работать-то должен артист. Аудитории нужна его энергия, харизма. Быстрого результата тут быть не может.

– А как же Тик-Ток? Он подарил эстраде столько новых имен.

– Во-первых, если взять всех тиктокеров и высчитать процент известных, то получится до смешного маленькое число. Во-вторых, надо все-таки разделять стабильную востребованность и сиюминутную. Задача создать разовый контент несложная. Запоминающийся мотив, лёгонький текст, лавстори. И два-три месяца тебя будут носить на руках. А потом? Как я уже говорил, главное – личность. Тогда и у творчества появится глубина. Поэтому мне всегда интереснее работать с проектами, в которых артисты осознанно подходят к процессу, осмысленно выбирают репертуар. Тогда продукт будет выглядеть качественным и через несколько лет.

– Продюсерских центров сегодня тоже очень много. Почему вы решили создать очередной?

– В том-то и дело, что не очередной. Мы точно знали, что это идея провальная. Традиционно продюсерские центры предоставляют ограниченный спектр услуг: могут помочь с репертуаром и продвижением. А потом артисты сами бегают по студиям звукозаписи, чтобы записать трек, ищут, кто займется сведением звука, потом ищут тех, кто поможет снять клип: сценаристов, режиссеров, операторов, педагогов, которые помогут поставить звук для записи. Это огромная работа, которая выматывает. Творческие люди ранимы и не всегда стрессоустойчивы. Им надо быть в ресурсе, чтобы творить и писать новые песни. А как творить, когда нужно решить 500 тысяч организаторских задач, все проконтролировать. Мы берем на себя любые вопросы продвижения, создания альбомов, подготовки клипов, организации концертов. Всё. Это удобно и нам, и артисту.

– А какую роль в этом играет онлайн-школа?

– Все мои проекты рождают не спонтанно, а только после того, как я четко представлю их структуру и цель. Я часто наблюдал, как талантливые дети после окончания музыкальной школы или победы в творческом шоу оказываются брошенными. Их творческая судьба остается на попечении родителей, которые не всегда понимают, что им делать со своим сокровищем. Им опять-таки надо найти того, кто организует этот творческий маршрут. Поэтому я решил создать онлайн-школу, в которой собраны основные направления по продюсированию, вокалу, хореографии, фотосъемки, моделингу и так далее. В то же время мы сформировали целый кластер компетенций для собственного продвижения в соцсетях. Например, можно учиться вокалу и одновременно создавать контент на своих страницах. Освоить съемку на мобильный телефон, научиться обрабатывать фото. И вот ты уже сам себе эсемемщик.

Во время обучения мы смотрим на ребят, на их настрой, работоспособность. Перспективных учеников заберем в продюсерский центр и будем развивать их дальше на самых выгодных условиях. Естественно, если будет их желание.

– Но у вас в школе почти 100 курсов и далеко не все они связаны с творчеством и продюсированием.

– Это так. Более того, совсем не все курсы для детей. Много компетенций и для взрослых. Есть курсы финансовой грамотности и бьюти-сфера, и фитнес – очень много направлений. Это своего рода семейная школа. Здесь каждый член семьи найдет интересное занятие. Причин такого разнообразия несколько. Во-первых, один и тот же человек может интересоваться совсем разными направлениями. Например, осваивать вокал и финансовую грамотность. Или пройти курс по боди-фитнесу и личностному росту. Это удобно. Во-вторых, школа аккумулировала удивительное количество профессионалов в своей области. Все педагоги – практики. Они учат тому, чем занимаются много лет. Ну и в-третьих, есть совершенно земное понятие – рентабельность проекта. Как я уже сказал, мы готовы дальше вести талантливых и целеустремленных ребят. С ними будут заниматься специалисты по разным направлениям. Они должны получать зарплату.

– А как вы оцениваете современную музыку? Это коммерческие проекты или, говоря вашими словами, «качественный продукт»?

– Современная эстрада настолько разнообразна, что без труда вмещает и качественные продукты и скоропортящиеся. И каждый имеет свою аудиторию. Хорошо бы детям прививать музыкальный вкус с детства. В нашей школе в разработке находится курс по вокальному мастерству. И там несколько уроков будет посвящено именно истории музыки, классическим и джазовым композициям. Это совершенно другой мир. Человеческое ухо – совершенный инструмент, надо только правильного его настроить, и вы уже никогда не спутаете музыку с мотивчиком.

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