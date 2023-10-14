Алёна Аршинова - Депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» (на 2023 год – прим. ред.).

В ТАСС дан старт второму сезону федерального проекта «Школа мечты». 2023.

Visited 1 times, 1 visit(s) today