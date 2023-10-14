Алёна Аршинова - Депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» (на 2023 год – прим. ред.).
В ТАСС дан старт второму сезону федерального проекта «Школа мечты». 2023.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.