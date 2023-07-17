Арт-группа SOPRANO Турецкого посвятила песню природе России

Арт-группа SOPRANO Турецкого представила новый сингл «Погляди, какая красота!», посвященный уникальной русской природе, красоте России и ее бескрайним живописным просторам. Автором слов и музыки выступил российский композитор, поэт и музыкальный продюсер Сергей Ковальский. Местом съемки клипа на песню стала природная жемчужина планеты и одно из красивейших и магических мест России – озеро Байкал в Иркутской области.

Солистка SOPRANO Ивета Рогова: «Простая и искренняя песня, этим она нас зацепила. Невозможно без восхищения смотреть на нашу природу, тем более, мы бываем во всех уголках страны и можем оценить её прекрасное разнообразие. И как девушкам впечатлительным, нам всегда хотелось воспевать красоту России, а теперь у нас есть своя песня, в которой мы можем это делать. Вместе с вами».

Арт-группа SOPRANO Турецкого была основана Народным артистом РФ Михаилом Турецким в 2009 году и стала женским аналогом знаменитого «Хора Турецкого». Это единственный в мире женский коллектив, работающий на стыке жанров и объединяющий в своем репертуаре классические композиции, фрагменты опер и мюзиклов, рок-баллады, советские шлягеры и авторские композиции. Сегодня SOPRANO Турецкого — это музыкальная бесконечность, арт-группа вне форматов и границ, «женское лицо» России нового поколения и международный бренд.

Коллектив представлял Москву и Россию на крупнейшем телешоу SPRING FESTIVAL GLOBAL GALA в Пекине. Артистки были амбассадорами международного спортивного мероприятия — гонки Гран-при «Формулы-1» в Сочи, где исполнили гимн России. В числе подобных мероприятий международные футбольные матчи, ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Первого Канала» и многое другое. Вместе с проектом UNITY SONGS арт-группа SOPRANO посетила 35 стран, выступив на центральной площади Берлина, у стен Капитолия в Вашингтоне, в здании Генеральной Ассамблеи ООН, на площади Королевского Дворца в Мадриде, у стен Президентской резиденции в Праге, на центральных площадях Дрездена, Рима, Лиссабона, Пекина и других мировых столиц.

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