Выставка «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» открывается в Музее Москвы

28 июля в Музее Москвы при поддержке Департамента культуры города Москвы открывается выставка «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии». В экспозиции — более 200 работ классика фотоискусства и официального летописца Москвы.

Николая Рахманова (1932–2021) по праву называли «патриархом цветной отечественной фотографии»: никто не снимал так много и так масштабно Москву и ее архитектуру. Одним из первых он ввел в свою творческую практику цветную съемку, издал более 80 альбомов — от маленьких туристических книжечек до подарочных фолиантов, прославился подъемами на кремлевские башни с тяжелейшим оборудованием. Московские крыши в нежных сиреневых лучах заката, золото куполов на фоне черных грозовых туч или Красная площадь, окутанная морозным туманом — даже в экстремальных условиях Рахманов дожидался нужного для фотографии момента.

В 2022 году в собрание Музея Москвы поступил архив мастера — около 20 000 негативов и слайдов. Наряду с торжественными видами Кремля и окрестностей, собрание пополнил корпус жанровых снимков — черно-белых и цветных зарисовок жизни москвичей, портретов и небольших сценок.

В экспозицию выставки «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» вошло более 200 снимков из архива: многочисленные кремлевские съемки, хроники городской жизни, футуристические виды московской архитектуры, масштабные панорамы города и уникальная серия фотографий драгоценностей из Алмазного фонда в Московском Кремле.

Николай Рахманов. Сергей Образцов. 1960-е. Коллекция Музея Москвы





Николай Рахманов. Панорамный вид Москва-Сити. 2010–2013. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Кремлевская звезда. 1980-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Большая императорская корона, большой императорский наряд на мантии XVII века из собрания Алмазного фонда. Конец 1980-х. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Красная площадь, −30℃. 1977. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Кремль. Закат. 2009. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Соборы Кремля. 1980-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Шапка Мономаха в экспозиции. Оружейной палаты. Кон. 1980-х. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Храм Василия Блаженного. 1979–1980. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Гостиница «Космос». Вторая половина 2000-х. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. На бульваре. 1980-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Swissôtel Красные Холмы. 2003–2005. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Жадюга. 1960-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Кремлевская звезда. 1970-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Ремонт Кремлевской звезды. 1974–1977. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Девочка с апельсинами. 1970–1972. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Съемки на Красной площади. 1970-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Спасская башня. 1980-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Советское шоу. 1970-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. 47-й трамвай. 1990-е. Коллекция Музея Москвы

Николай Рахманов. Элизабет Тейлор и Эдди Фишер на Втором Московском международном кинофестивале. 1961. Коллекция Музея Москвы

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.