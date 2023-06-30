ArtMasters и «Знание. Театр» представили предпремьерный показ спектакля «Дневник Писателя»

29 июня в театре «Школа драматического искусства» состоялся предпремьерный показ спектакля «Дневник писателя», созданного финалистами Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и театром «Вахтанговский практикум». Это семь разных историй, опубликованные Ф.М. Достоевским в ежемесячном журнале «Гражданин». «Дневник писателя» – это дневник общественной жизни, пропущенной через личное восприятие писателя, в котором он размышляет о русском характере, гражданском обществе и о том, почему деформируется личность человека.

Спектакль создан режиссером и художественным руководителем театра «Вахтанговский практикум» Асей Князевой и художественно-постановочной командой финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Представили спектакль генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин и художественный руководитель, режиссер театра-студии «Вахтанговский практикум», режиссер спектакля «Дневник писателя» Ася Князева.

«Это первый показ “Дневника писателя” по Достоевскому. Он зародился в рамках командных соревнований чемпионата ArtMasters на Тавриде, на этой благодатной творческой земле. И в этот вечер при поддержке Российского общества “Знание” на шестой этаж театра “Школа драматического искусства” на “социальном лифте поднимутся сразу пять финалистов чемпионата, которые создавали этот спектакль под руководством талантливого режиссера Аси Князевой. Я очень рад, что сегодня этим проектом мы даем дорогу молодым ребятам. Верю, что у спектакля начинается долгая творческая жизнь на московской театральной сцене», – поделился Борислав Володин.

Показ состоялся в рамках просветительского марафона «Знание. Театр». Максим Древаль отметил значимость подобных совместных проектов для сохранения культурного наследия и культурного кода России, а также добавил: «Наш совместный проект с ArtMasters превратился в большое просветительское мероприятие. Зрители увидять пять предпремьерных показов, по итогам которых у них всегда будет возможность пообщаться с режиссером и выдающимися российскими деятелями культуры и искусства».

«Я хочу поблагодарить “Знание” и ArtMasters за эту возможность. Мне кажется, очень важно, чтобы молодые театральные коллективы выходили на большую московскую театральную арену, говорили сегодняшним языком с сегодняшним зрителем. Федор Михайлович Достоевский в течение нескольких лет писал свой дневник о русском обществе, о гражданском обществе. Читая эти тексты, ты понимаешь, насколько они близки сегодняшнему и завтрашнему дню. И этот показ мы посвящаем ему», – отметила Ася Князева.

Эскиз спектакля впервые был представлен в рамках командных соревнований ArtMasters в направлении «Театр», проходивших в 2022 году в арт-кластере «Таврида». Финалисты ArtMasters и молодые режиссеры пяти московских театров создали пять театральных отрывков на тему «Культурный код нашей страны». Команды работали с произведениями русских классиков, среди которых А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, А.П. Платонов, А.Н. Арбузов.

Команда режиссера театра «Вахтанговский практикум» Аси Князевой и финалисты ArtMasters взяли в работу произведение Ф.М. Достоевского «Дневник писателя» – одно из наиболее ярких его высказываний на тему культурного кода нашей страны. В спектакль вошли семь разных историй, которые обдумывал Достоевский. Зритель вместе с актерами размышляет над самыми разнообразными «проклятыми вопросами». Откуда в человеке берется зверство? До какой степени жестокости может дойти человек? Когда ребенок впервые лжет и как это отображается на его дальнейшей жизни? Лучше ошибиться в милосердии или казни? Чем опасно равнодушие? Почему у нас так много дурных людей?

Показ состоялся в рамках просветительского марафона «Знание. Театр», объединивший пять предпремьерных показов спектакля-призера Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Следующие показы пройдут 30 июня, 6, 7 и 19 сентября. В рамках образовательной программы марафона 18 и 19 июля зрители могут посетить пять лекций о русских писателях через призму современной драматургии. Лекторами выступят видные деятели культуры и искусства России. Просмотр будет доступен в августе на сайте Знание.Театр. и в сообществе проекта во ВКонтакте.

Фото предоставлено ArtMasters

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