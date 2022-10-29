Асия выпустила песню и клип «Звонок» про мучительную любовь

«Звонок» — чувственная лирическая композиции от Асии о токсичных отношениях, облаченная в уже знакомое звучание. Яркая вокальная партия певицы дополнена пронзительной мелодией и завораживающими звуками инструментов. Премьера состоялась 28 октября.

Сама песня пропитана глубоким эмоциональным окрасом, который отражает в себе смесь боли разбитой любви, отчаяния в своих действиях и потерянной надежды увидеть счастливый конец в изжитых отношениях. Асия говорит, что этой песней она хочет поддержать девчонок и стать тем голосом, который подскажет как быть. «Нам всем иногда не хватает человека, который остановит и скажет «не стоит, не бери, не отвечай». И если у кого-то из вас в данную минуту нет такого человека рядом – пусть им буду я».

Вместе с треком Асия представила клип, в котором воплотила свою режиссерскую задумку. Он снят в ретро-стиле, где отчетливо наблюдается сюжетная линия героини.

«В данном клипе мне хотелось показать три образа. Белый костюм – это девушка, которая еще в отношениях и смотрит на все глазами наивного ребенка. Красный костюм – это переходная стадия, когда девушка уже осознает проблему и начинает менять свое отношение к парню. И черное платье – финальная стадия, когда она полностью вычеркнула прошлое из своей жизни и стала той, чей уверенности стоит позавидовать».

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