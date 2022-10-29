От царской казны до криптовалюты: премьера документального проекта «История финансов России»

1 ноября в онлайн-кинотеатре START состоится премьера документального сериала о становлении российской финансовой системы. Перед зрителем развернется историческая ретроспектива от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908 до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля. А главные фигуры современного финансового истеблишмента проанализируют перемены, с которыми столкнулась Россия за последние два года.

Проект собрал уникальные, ранее не публиковавшиеся, архивные данные XVIII-XIX веков. Зрители узнают, как бюджет, налоги, заимствования, введение и отмена золотого стандарта влияют на благосостояние народа, почему Россия выбрала именно такой путь развития в 90-е годы, можно ли было избежать «черного вторника» 1998 года и нужен ли был России Стабилизационный фонд. Как построена система финансов в современной России, какие принципы остаются незыблемыми, а какие, наоборот, постепенно трансформируются.

В числе спикеров: министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и другие.

«Финансы –– это тонкая материя, с которой надо обращаться очень аккуратно. Надо найти золотую середину, точно дозированное лекарство, которое не может быть больше положенного, а если меньше –– то не сработает», –– говорит министр финансов Антон Силуанов.

«История финансов российского государства — это не только интересные, ранее мало кому известные факты, но и возможность лучше понять геополитические и макроэкономические процессы. За последние десятилетия Россия пережила несколько крупных финансовых кризисов, смену формаций, переход от одного строя к другому, и это всегда было тесно переплетено с финансами. Работая над таким масштабным документальным проектом, мы обратились к людям, которые находились у руля финансовой системы последние 30 лет, узнали, что ими двигало и какие факторы они учитывали, принимая то или иное историческое решение. Мы с командой благодарны им за откровенность и помощь в создании проекта», – говорит Алексей Боков, генеральный продюсер и автор идеи.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.