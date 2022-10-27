Зима близко. Как в парках проходит смена сезонов

На территориях парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, постепенно завершается летний сезон: уже закрыты летние веранды и кинотеатры, лодочные станции. Постепенно готовятся к зиме площадки для летних видов спорта и веревочные парки. В то же время начинается подготовка парков к зиме.

Инфраструктура для летнего и зимнего отдыха

Многие объекты летней инфраструктуры в парках осенью закрываются или проходят «переквалификацию». Так, на месте теннисных кортов в парке «Ходынское поле» откроют каток с искусственным льдом. Такая же судьба ждет теннисные корты в Измайловском парке, многофункциональную спортивную площадку в усадьбе Воронцово и т.д.. А велодорожки в парке «Ходынское поле» с наступлением зимы превратятся в лыжную трассу.

В октябре в Парке Горького начался монтаж катка в партерной части парка. Постепенно работы начинаются и на других парковых территориях. С наступлением морозов и появлением устойчивого снежного покрова в парках начнут заливать катки с натуральным льдом.

Чтобы посетителям катков с искусственным льдом было комфортно и безопасно кататься на коньках в течение всего сезона, осенью осуществляется подготовка и техническое обслуживание холодильного оборудования, специализированной техники, компрессоров и опрессовки. После проверки производится запуск холодильного оборудования, заливка поверхности катка и шлифовка льда. Также осуществляется установка ограждения (выставляются борта), готовятся пункты проката коньков и платежно-пропускные системы.

С наступлением холодной погоды прекращают работу и прокаты летнего инвентаря. Многие из них вновь открываются зимой. Там можно взять в прокат лыжи, тюбинги и другой спортивный зимний инвентарь. Есть прокаты, которые работают круглогодично: в усадьбе Воронцово в аренду можно взять детские электромобили, в Лианозовском парке до выпадения снега можно взять велосипед, веломобиль, самокат, электросамокат и детские электромашины, а после появятся лыжи и детские квадроциклы.

На территории парков в конце сентября завершили работу фонтаны и другие объекты водной инфраструктуры: водопадные конструкции, системы автополивов, летние душевые. Сотрудники музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» демонтировали водяные станции и насосы, душевые лейки. Также к зиме убрали питьевой фонтанчик около детской площадки в зоне отдыха «Левобережье». Аналогичные работы по подготовке водного оборудования проходят и в других парках.

В музее-заповеднике «Царицыно» закрылись на зиму объекты летнего досуга и спорта — лодочные станции, совмещенные с пунктами проката на Верхнем, Среднем и Нижнем Царицынских прудах. Лодки и катамараны, а также детские беговелы и прочий инвентарь перемещают на склад, где они зимуют в сухости и чистоте. Площадку для пляжных видов спорта накрывают тканевым материалом, чтобы кварцевый песок не разлетелся и не зарос травой.

Для комфортного пребывания посетителей в парках к зимнему режиму уборки готовится коммунальная техника. Производится подготовка контейнеров с песком для их выставления на территорию парка, готовится оборудование для нарезки лыжных трасс, обслуживания и заливки катка.

А что с растениями?

Один из самых «цветущих» парков Москвы — Парк Горького — как раз сейчас активно готовит цветочное оформление к зиме. В парке ведутся работы по удалению однолетних культур, обрезке и укрытию многолетников, оранжерейные растения, которые в горшках украшают парк летом, перевозят на передержку в специальный павильон. Идет активная подготовка к посадке луковичных культур, которые будут радовать своим многообразием посетителей парка весной.

До следующего сезона в парке «Сокольники» закрылись Большой и Малый розарии. Для успешной зимовки роз на данных территориях требуется специальное каркасное укрытие, все многолетние цветочные растения обрезают, часть теплолюбивых кустарников укрывают спанбондом. Кадочные растения покидают свои вазоны и места на клумбах по очереди. Они переезжают в зимнюю теплицу на хранение. Первыми на «зимовку» отправляются совсем теплолюбивые: лимон, грейпфрут, манго. Затем небольшая коллекция из гераней и юкки. Следом кактусы. Последними толстокожие агавы и пальмы. Зимовка проходит при усреднённой температуре.

В парках летние цветущие растения убирают, почву перекапывают и декорируют цветной деревянной щепой. Из цветников с многолетними растениями удаляют сорные, вредные растения, а также проводят работы по подсадке в местах выпада, чтобы сохранить уникальный природный вид цветников.

Как готовятся к зиме животные

На Голицынских прудах Парка Горького будут установлены насосы, которые за счёт непрерывной циркуляции воды поддерживают незамерзающие полыньи. Это дает возможность уткам, которые не улетели на зимовку, греться в воде и добывать пищу. Температура воды в полынье зимой выше, чем воздуха. Также по парку к зиме развешивают дополнительные домики для птиц, в которых кроме диких птиц селятся и белки.

Вольеры с домашними птицами закрываются армированной плёнкой для защиты птиц от снега и холодного ветра. Напомним, что в вольерах Парка Горького можно встретить фазанов разных пород: свайно, серебряных, королевских, золотых, охотничьих, алмазных и непальских, обыкновенных павлинов.

В связи с завершением летнего сезона из акватории прудов, например, в усадьбе Воронцово убирают домики для уток. Во-первых, как только появляется первый лед на прудах, утки улетают и домики для них становятся не нужны, а во-вторых лед может повредить сами домики, для чего их и убирают до следующего сезона.

Лебеди Лианозовского парка, Ромео и Джульетта, в зимний период содержатся в отведенном теплом помещении для зимовки. Домики из водоема не убирают, так как это позволяют особенности понтонной конструкции. Появившиеся этим летом в парке «Ходынское поле» лебеди Руслан и Людмила уедут зимовать в специальные домики ландшафтного парка «Митино». Там же проводят зиму и птицы, которые летом обитают на Пенягинском пруду. Лебеди будут получать сбалансированное питание и витаминные подкормки. Также они смогут выходить на улицу в подходящую погоду – в вольере предусмотрено как утепленное, так и открытое пространство. Птицы переезжают в зимнее помещение с момента, когда начинаются заморозки. В привычную среду обитания лебеди вернутся с наступлением оттепели.

Лебедей, гусей и уток с биоплато сквера по Олонецкому проезду на зимний период переводят в утепленные помещения. До наступления тепла специалисты и сотрудники парка будут заботиться о птицах. Они будут получать сбалансированное питание и витаминные подкормки. Также птицы смогут выходить на улицу в подходящую погоду – в вольере предусмотрено как утепленное, так и открытое пространство.

В музее-заповеднике «Коломенское» на Конюшенном дворе зимуют три гуся и два лебедя, которых перевозят с реки Жужи, где они плавают летом. Лебеди перезимуют в здании конюшни, у гусей же свой огороженный домик. На территории парка есть два фазанятника, один из которых зимний. Также на Конюшенном дворе содержатся лошади и пони, условия содержания которых зимой почти не меняются, в зимний период они обрастают теплой шерстью, и им не страшны холода при работе и прогулках. Немного меняется рацион, так как уже нет зеленой травы, зато добавляются такие овощи и фрукты, как морковь, свекла и яблоки. В Усадьбе крестьянина круглогодично содержатся куры, корова и лошадь.

Водоплавающих птиц музея-заповедника «Царицыно» также передали на зимнюю передержку. Летом здесь можно любоваться белыми лебедями и утками.

На территории музея-усадьбы «Кусково» живут павлины. На зиму они остаются в своем вольере, но внутри него находится специальный домик, в котором включается отопление.

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