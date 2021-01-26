Лауреаты конкурса Крайнева выступят в Доме музыки

Первый в 2021 году концерт Фестиваля фортепианного искусства «Навстречу Конкурсу Крайнева» состоится в Новом зале Московского международного Дома музыки 1 февраля. Сольные программы представят лауреат I Московского международного конкурса Владимира Крайнева Александра Стычкина и обладатель Гран-при II конкурса Тимофей Владимиров. Произведения Дебюсси, Шопена, Бетховена и Шумана прозвучат на большом концертном рояле CFX, Yamaha. Прямая трансляция концерта пройдет на официальном YouTube-канале Дома музыки.

Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева проходит в концертных залах Дома музыки с периодичностью раз в два года и традиционно объединяет лучших представителей нового поколения пианистов со всего мира. В этом году конкурс состоится в четвертый раз и пройдет в новом для себя формате онлайн. «Для нас огромная радость, что четвертый конкурс состоится! Мы не могли оставить без внимания то доверие, которое наш конкурс завоевал за последние годы и лишить многих замечательных исполнителей возможности испытать себя, а также ощутить себя частью большого музыкального мира», – отмечает председатель жюри конкурса Александр Романовский.

Третий концерт фестиваля «Навстречу конкурсу Крайнева» откроет выступление Тимофея Владимирова – обладателя Гран-при II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, а также победителя XIX Международного конкурса пианистов Piano Campus во Франции (I премия и семь специальных призов), лауреата IV Международного конкурса молодых пианистов Astana piano passion (Казахстан), V Международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» и многих других престижных состязаний. Пианист исполнит Сонату № 28 ля мажор Л. ван Бетховена, Сюиту для фортепиано К. Дебюссии и Полонез-фантазию Ф. Шопена.

Во втором отделении c сольной программой выступит Александра Стычкина – лауреат I Московского международного конкурса Владимира Крайнева, II Международного конкурса молодых пианистов Astana Piano Passion (Казахстан), Международного конкурса им. Ф. Шопена в Китае (III премия) и конкурса «Проект Марты Аргерих» в Швейцарии (II премия). В ее исполнении прозвучат Соната № 2 ля мажор Л. ван Бетховена и «Карнавал» Р. Шумана.

Официальный партнер Фестиваля фортепианного искусства «Навстречу конкурсу Крайнева» – Yamaha Music. Узнать больше: https://yamaha.io/33V3nPI

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