Atomic Heart, Cyberpunk 2077 и God of War: российские геймеры рассказали об экранизациях мечты

Направление «Игры» в Skillbox и игровая площадка VK Play опросили студентов-разработчиков и российское сообщество геймеров о любимых и самых ожидаемых игровых экранизациях в кино и сериалах. А также о факторах, которые влияют на успех адаптаций.

В ходе исследования геймеры и разработчики рассказали, какие игры они хотели бы увидеть в кино и сериалах. Большинство опрошенных (45%) отдали свой голос за экранизацию Atomic Heart. Второе место заняла киноадаптация Cyberpunk 2077 (44%). Третью и четвертую позицию — God of War (35%) и Red Dead Redemption 2 (33%). Пятерку экранизаций мечты замыкает серия игр Grand Theft Auto — 26%. Респонденты могли выбрать до трех картин.

Топ существующих экранизаций, по мнению разработчиков и геймеров, возглавил фильм «Варкрафт» (43%). За ним следует мультсериал «Аркейн» по игре League of Legends (42%). Третью строчку занял сериал «Одни из нас» по одноименной серии игр (38%). Четвертую — «Мортал Комбат» (28%). Замыкает пятерку любимых экранизаций «Анчартед: На картах не значится» (27%) по серии игр Uncharted.

Антирейтинг представлен следующими фильмами: «Фар Край» (21%), «Хитман» (20%), «Need for speed: Жажда скорости» (19%), «Соник в кино» и «Супербратья Марио» (16%). Респонденты могли выбрать до трех любимых и нелюбимых картин.

Большинство геймеров и разработчиков (68%) положительно относятся к экранизациям игр. Каждый третий (33%) ценит адаптации за возможность посмотреть на историю под новым углом. Четверть респондентов (25%) считают, что успешные фильмы и сериалы по играм способствуют развитию и популяризации игровой индустрии в целом. Каждый пятый (21%) отмечает, что экранизации дают возможность увидеть продолжение сюжета и лучшее раскрытие персонажей. А каждый десятый (12%) наслаждается экранизациями из-за возможности прожить любимую историю заново.

«На 238% выросли продажи первой части „Одни из нас“ после выхода одноименного сериала — грандиозный успех для игры, релиз которой состоялся 10 лет назад. Но помимо таких очевидных эффектов, как рост аудитории и продаж видеоигр, не менее важна трансформация отношения к игровой индустрии в массовом сознании. Благодаря таким сложным и драматическим адаптациям, как сериал „Одни из нас“ или мультфильм „Аркейн“, гейминг начинает восприниматься не просто тайм-киллером для гиков, а как занятие, которое позволяет прожить новый эмоциональный и интеллектуальный опыт», — рассказал Денис Татьянкин, руководитель направления «Игры» в Skillbox.

Российские геймеры и разработчики также назвали минусы экранизации игр. Более трети (34%) считают, что зачастую неприкрытая цель авторов киноадаптаций — заработок на фанатах. Каждый четвертый (26%) отметил, что неудачная киноадаптация портит впечатление от игры. Другие респонденты (24%) считают, что киноделы зачастую домысливают мотивы персонажей.

Геймеры и разработчики поделились своим мнением о том, в чем кроется залог успешной экранизации. Мнения разделились на три равные группы: 32% респондентов выступают за максимальное визуальное и сюжетное соответствие игре, 32% — за смелую адаптацию сценария под формат кино или сериала, 31% считают, что для успеха требуется вовлекать в работу создателей игры. Наиболее подходящими жанрами игр для адаптации в кино, по мнению опрошенных, стали игры-приключения (42%), экшен (26%) и RPG (19%). При этом survival и шутеры собрали только 6% и 4% голосов соответственно.

“Игры и кино – две индустрии, которые неразлучно друг с другом связаны. В последние годы у популярных игр появляется все больше новых фанатов благодаря экранизациям, а у игроков – продолжение любимых историй на больших экранах. Киноадаптации раскрывают личности персонажей глубже, показывают их с другой стороны. Также появляются новые сюжетные линии, о которых геймеры могли только сами фантазировать”, – поделилась Анастасия Логинова, директор по маркетингу VK Play.

Опрос проведен среди 123 тысяч студентов направления «Игры» в Skillbox и сообщества VK Play. В исследовании приняли участие респонденты, проживающие в крупнейших городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Калининграде и других.

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