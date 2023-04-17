На ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная новому конкурсу управленцев «Лидеры России»

17 апреля 2023 года в Северном розарии на ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная пятому конкурсу управленцев «Лидеры России» — флагманскому проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Фотовыставка «Открываем новые возможности с «Лидерами России» запечатлела яркие моменты жизни конкурса: оценочные испытания, работу в командах, истории участников, активности клуба лидеров России «Эльбрус». Увидеть фотографии жители и гости столицы смогут до 3 мая 2023 года.

На фотовыставке будут представлены 40 снимков, на которых изображены победители конкурса прошлых лет, а также наставники. Среди них: первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие российские деятели.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. Его цель — выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За четыре сезона на участие в конкурсе подано более 840 тысяч заявок со всей России. Свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.

Подробнее о конкурсе «Лидеры России» и регистрация на сайте лидерыроссии.рф.

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