АВТОДОМ Ducati представил новые мотоциклы на дне рождения ресторана Bamboo.Bar

АВТОДОМ Ducati презентовал новые модели мотоциклов Ducati Panigale V4S и Ducati Diavel 1260s на праздновании дня рождения ресторана Bamboo.Bar.

Мероприятие по случаю Дня рождения Bamboo.Bar состоялось под открытым небом на живописной террасе, на которой собрались более 500 гостей. Ведущим вечера стал широко известный виджей MTV Россия Александр Анатольевич. На праздновании выступили музыкальный исполнитель SHAMAN и поп-рок-группа «Градусы». Ко всему прочему, каждого участника вечеринки ждала welcome-зона с шампанским, зажигательный сет от DJ Kristina и розыгрыш премиальных подарков от партнеров.

Одним из ярких событий праздника стала презентация моделей мотоциклов Ducati Panigale V4S и Ducati Diavel 1260s.

Мотоцикл Ducati Panigale V4S оснащен системой электронного управления второго поколения Öhlins Smart EC, которая позволяет адаптироваться дорожным условиям и максимально эффективно использует данные, поступающие от 6-осевого инерционного измерительного блока IMU 6D.

В модели Ducati Diavel 1260s идеально сочетаются совершенный итальянский стиль и впечатляющие технические характеристики. Благодаря большому количеству электронных систем, двигатель мотоцикла развивает мощность 152 л.с. в пиковый момент нагрузки. Одна из особенностей мотоцикла – ассистенты безопасности, среди которых антиблокировочная система Bosch ABS Evo и трэкшн-контроль Ducati Traction Control Evo.

«Мы были рады выступить партнером мероприятия и представить гостям новые мотоциклы Ducati. Каждая модель отличается собственным неповторимым стилем и обладает впечатляющими техническими характеристиками. Преимущества новых мотоциклов оценили не только гости праздника, но и звездные знаменитости. Яркость, мощность, уникальный дизайн и премиальное качество мотоциклов Ducati как нельзя лучше гармонировали с атмосферой вечера», – рассказал Олег Романенко, руководитель дилерской сети Автодом Ducati.

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