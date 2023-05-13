«Ниоткуда с любовью»: в Москве открылся Музей безымянного поэта

11 мая в арт-кафе «БиблIQтека», входящего в коммуникативное пространство «Брюсов-холл», состоялось официальное открытие «Музея безымянного поэта» — одного из самых необычных литературных музеев Москвы. Значительная часть экспозиции посвящена авторам, не получившим широкого признания, а то и вовсе анонимным.

«Как правило, время выносит на поверхность действительно значимые фигуры, графоманы эту проверку не проходят и исчезают. Тем не менее, среди “безымянных” поэтов есть немало замечательных. На наших глазах занимает своё особое место в русской поэзии второй половины ХХ века имя Леонида Губанова, который при жизни был удостоен единственной публикации в журнале “Крокодил”. В список женских имен первого ряда возвращается имя Марии Шкапской, которую при жизни ставили в один ряд с Ахматовой и Цветаевой… Конечно, в нашем музее есть рукописи, импринты и мемории, связанные с известными поэтами, но это, скорее, для привлечения внимания. Самое ценное для меня — это книжки и рукописи “безымянных” поэтов», — рассказывает создатель музея Игорь Лебедев (Лёба).

В музее представлены прижизненные издания Блока, Андрея Белого, Кузьмина, Северянина, оригинальные артефакты, связанные с именами Пушкина (коллекция спичечных коробков 1972 года с рисунками поэта на этикетках), Маяковского (конфетные обёртки «Красноармейская карамель» по эскизам поэта для Моссельпрома в 1924 году), различные литературные издания с первыми публикациями поэтов-современников — альманах «Эпоха» 1918 года, сборник стихов «Звучащая раковина» 1922 года, изданный членами поэтической студии Гумилёва сразу после смерти учителя.

Идея создателя музея проста: по каждой ключевой фигуре определенного периода должен быть экспонат. А за каждым «безымянным» поэтом должна стоять история. В качестве примера Лебедев рассказывает такую: «В экспозиции есть рукопись стихотворения 1936 года под названием “Призыв”. Это полное свободы, искренности и юмора поэтическое послание девушки Веры к молодому человеку Георгию, который завербовался на Колыму мыть золото. Видимо, он из какого-то южного города, потому что она пишет ему, что здесь же море, свобода, любовь, как ты можешь променять всё это “Колым холодный”, Жоржик? Жоржик! Прекрасное послание. Одна из жемчужин нашей коллекции».

На церемонии открытия Лебедев представил некоторые новые экспонаты музея: мартовский выпуск «Аполлона» 1913 года со стихами Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, прижизненные поэтические сборники Марии Шкапской, а также около 40 книжек тех самых «безымянных» поэтов 1940-2000 гг., которые издавались в региональных издательствах мизерными тиражами. Все книжки — с автографами авторов. Ирина Губанова, вдова создателя литературного объединения «СМОГ» Леонида Губанова, передала в дар музею рукопись поэта и поделилась планами издать совместно с музеем сборник неизданных стихов Губанова.

Прочесть душераздирающее послание к Жоржику на Колыму, рукопись стихотворения Анатолия Иванена «А на Пасху», на которое Лёба написал песню, полистать альманахи Серебряного века и изучить связанные с поэтами артефакты можно в «Брюсов-холле» на Вознесенском переулке уже сегодня.

Где? Москва, Вознесенский переулок, д. 14 (БиблIQтека).

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