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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Бахрушинский музей открыл в Казани национальный выставочный проект «Пушкин и театр»

editor
By editor
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Эскиз-декорации.-Врубель-М.А.-Город-Леденец.-Московское-товарищество-артистов-частной-русской-оперы.-Сказка-о-царе-Салтане

Эскиз декорации. Врубель М.А. Город Леденец. Московское товарищество артистов частной русской оперы. Сказка о царе Салтане. 1900 г.

17 июля Бахрушинский музей представляет масштабный всероссийский выставочный проект к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль». Выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Культура».

Этот грандиозный проект рассказывает зрителям о неразрывной связи пушкинского наследия с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии – родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед.

«Выставка продолжает свое большое турне по России: проект приехал в Татарстан, в Казанский Кремль, входящий в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Пушкин посетил Казанскую губернию в сентябре 1833 года в поиске сведений и свидетельств очевидцев для своих произведений. Найденные здесь страницы событий минувших лет Александр Сергеевич включил в книгу «История Пугачева» и в роман «Капитанская дочка»», а при виде городка-крепости Свияжска, по легенде, поэт воскликнул: «Вот он, остров Буян!», хотя «Сказка о царе Салтане» увидела свет несколькими годами ранее», – рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Пушкин – основоположник современного русского языка, литературы и драматического театра. Творческое наследие поэта давно стало национальным достоянием. Бахрушинский музей обладает самой обширной коллекцией театральной Пушкинианы, что позволяет представить музыкальное наследие писателя в совершенной полноте, используя исключительно собственные фонды. Бахрушинский театральный музей – это крупнейшая кладовая театрального наследия России. В его фондах хранится более 1,5 миллионов экспонатов, а наши специалисты создают уникальные проекты обо всех выдающихся гениях театра», – добавила Кристина Трубинова.

Эскиз костюмов. Осмеркин А.А. Онегин, Гиньо, прислуга в доме Онегина. Государственный Камерный театр. Евгений Онегин. Постановка 1936 г.

Всего в выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» экспонируются 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея, среди которых – эскизы декораций и костюмов знаменитых художников. Театральное наследие Республики Татарстан будет представлено экспонатами из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Казанского государственного театра юного зрителя общим числом более 70. Выставка будет интересна самой широкой аудитории: от юных театралов до знатоков творчества великого поэта и драматурга. Семьям с детьми понравятся живописные декорации – работы знаменитых художников: Васнецова, Головина, Бенуа, Билибина и Федоровского к любимым сказкам: «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила». Взрослую аудиторию впечатлят эскизы к исторической драме «Борис Годунов» и к энциклопедии русской жизни – опере «Евгений Онегин».

«Выставка покажет уникальное явление отечественной и мировой культуры — театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. Здесь можно увидеть сценографические работы великих художников Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия Поленова. Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений Пушкина, в исполнении прославленных артистов Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Ивана Мельникова, — и с постановками режиссеров Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова», – объяснил куратор выставки, заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров.

«Мы искренне рады, что совместный с Бахрушинским театральным музеем выставочный проект «Пушкин и театр» проходит в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля. Мы гордимся тем, что в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Казанскому Кремлю выпала честь открыть эту уникальную экспозицию, которая позволит нашим посетителям познакомиться с театральными постановками по культовым произведениям автора. Мы уверены, что «Пушкин и театр» станет ярким событием в культурной жизни города и привлечёт внимание всех ценителей искусства», – отметил директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Казань – один из важнейших театральных центров России. Бахрушинский музей взаимодействует с музеями театров Татарстана: c Казанским русским Большим драматическим театром им.Качалова, с Татарским государственным Академическим театром им.КамАла, Театром им.Тинчурина, с театром кукол «Экият». Все театры Казани представлены на национальном портале «Театральные музеи и архивы России и Русского зарубежья», созданном специалистами Бахрушинского музея

После Казани масштабный всероссийский выставочный проект «Пушкин и театр» увидят жители и гости Рязани на площадке Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

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