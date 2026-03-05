Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде

Бахрушинский театральный музей совместно с РОСКИНО представил на Пхукете проект «Россия — земля талантов». Выставка организована в рамках инициативы «Кино|Театр» и стала одним из ключевых событий программы «Русских сезонов» и Фестиваля российского кино в Королевстве Таиланд. В открытии приняли участие генеральный консул Российской Федерации на Пхукете Егор Иванов, генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. Мероприятие организовано при поддержки Минкультуры России и Минкультуры Таиланда.

«Сегодня мы представили первую выставку Бахрушинского музея в Королевстве Таиланд, которая также положила начало масштабного проекта «Кино|Театр». География нашей и так обширной международной деятельности стала еще больше. Недавно заключенное соглашение с РОСКИНО стало логичным этапом в этом направлении. В совместных планах на ближайшее время – более пяти новых выставочных проектов за рубежом», — сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.

Выставка «Россия — земля талантов» демонстрирует традицию преемственности в сфере искусства театра и кино. В центре экспозиции – фотографии выдающихся отечественных артистов, среди которых: Олег Табаков — в роли Петра Сорина в «Чайке», Сергей Безруков — в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Роман Мадянов — в постановке «Закат», Александр Устюгов — в работе над спектаклем «Идиот».

Отдельное пространство выставки посвящено знаменитому поэту, певцу, актёру театра и кино Владимиру Высоцкому — отцу режиссёра представленного на фестивале фильма «Август» (2025) Никиты Высоцкого. Здесь можно будет увидеть редкие снимки артиста, включая его легендарного Гамлета в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке (1971), а также кадры и афиши знаковых постановок с его участием. Этот раздел особенно ярко раскрывает замысел проекта, отражающего образ артистов разных поколений.

«РОСКИНО и Бахрушинский театральный музей начинают реализацию нового международного проекта по продвижению российской культуры на международной арене. Сочетание традиций театрального и кинематографического наследия позволит нам создать уникальную площадку, где зарубежная аудитория сможет глубже прочувствовать богатство и красоту русского искусства», — прокомментировала Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

Проект «Кино|Театр» — совместная инициатива Бахрушинского театрального музея и РОСКИНО, направленная на продвижение российского культурного наследия за рубежом. Программа включает кинопоказы и выставочную часть. На площадках международных фестивалей РОСКИНО Бахрушинский музей представит выставочные проекты на основе уникальных материалов из своего собрания и ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Его главная тема — преемственность в искусстве: истории знаменитых артистических династий, чей художественный дар с равной силой раскрывался и на театральной сцене, и в кинокадре, доказывая многогранность истинного таланта.

Программа в Таиланде стала отправной точкой серии мероприятий Бахрушинского музея и РОСКИНО, которые в дальнейшем охватят другие страны и раскроют зарубежной публике широту российских талантов — от легендарных имен прошлого до ярких представителей современности.