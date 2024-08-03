TopHit назвал самые популярные российские интернет-хиты первой половины 2024 года

TopHit.com подвёл музыкальные итоги семи месяцев 2024 года. Самым большим хитом этого года в России стала «Матушка» в исполнении малоизвестной доселе Татьяны Куртуковой из Хабаровска, ныне московской артистки. Клип на «Матушку» собрал 100 миллионов просмотров на YouTube, а трек получил без малого 300 тысяч эфиров на радио, не считая присутствия в чартах VK, Яндекса и прочих Тик-токов.

На второй позиции ремикс хита «Давай сбежим (Искорки)» «5утра»&Barabanov, которому в минувшем июле исполнился годик.

Замыкает тройку лидеров хит «Дарите женщинам цветы» в исполнении 20-летнегоЖандаурена Аблаева из Казахстана, выступающего под псевдонимом Jazzdauren.

Основатель портала TopHit Игорь Краев отмечает:

— В музыкальном смысле творчествоJazzdauren — это незамутнённый временем косплей «Белых роз», «Розового вечера», «Седой ночи» и прочих “ласковомайских” хитов конца 80-х годов прошлого века. Так что дело покойного Юры Шатунова нынче в надёжных казахских руках.

За 7 месяцев 2024 года песни исполнителя Shaman (он же Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов) посмотрели и послушали на ныне замедленном в России YouTube более 140 миллионов раз, что позволило певцу войти в Top 10 звёзд интернета.

Директор TopHit Россия Павел Балашов при этом замечает:

— Радиостанции Ярослава не очень жалуют. За 7 месяцев 2024 года песни артиста прозвучали в российском эфире чуть более 400 тысяч раз, что позволило ему, по данным TopHit, занять только 205-е место в исполнительском радиочарте.

В топе интернет-чартов также находятся Султан Лагучев, Егор Крид, группа Artik & Asti, узбекский певец и композитор Жалолиддин Ахмадалийев, дуэт Galibri & Mavik (+10 пунктов по сравнению с чартом 2023 года), Anna Asti, Ислам Итляшев.

1-ю позицию в этом списке с 2021 года неизменно занимает дуэт Miyagi & Andy Panda (Эндшиль). За 7 месяцев текущего года они уже собрали в России 250 миллионов стримов. Из заметных явлений недавнего прошлого можно отметить присутствие в Top 20 российского интернета Даши Зотеевой (Инстасамка), певца и танцора Niletto, иностранного агента Моргенштерна и Василия Вакуленко aka Баста aka Ноггано.

Среди других заметных в России интернет-героев 2024 года стоит упомянуть Face (признан иноагентом), Toxi$, Big Baby Tape, Kizaru, Ap$ent, Bushido Zho, Скриптонита, Гио Пику, KRBK, Macan и целую плеяду рэперов армянского происхождения,.

В заключение Игорь Краев приводит интересную статистику:

— В Top 500 хитов российского YouTube в 2024 году 74% песен исполняются на русском языке, 8% — на английском, 8% — на узбекском, 3% — на корейском. Основные жанры — Pop, Dance, Hip-Hop, Electronic.