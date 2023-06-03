Beat Film Festival 2023 объявляет фильм открытия фестиваля!

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival откроется 7 июня в культурном пространстве «поле». Фильмом открытия фестиваля станет работа режиссера Геро фон Бёма о культовом немецком фотографе «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный».

Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный

Один из величайших мастеров фотографии Хельмут Ньютон стал известен благодаря исследованию женской формы и остаётся культовым автором на протяжении долгих лет даже после своей трагической смерти в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в 2004 году. Ньютон работал по всему миру от Сингапура до Лос-Анджелеса, включая Австралию и Париж, но немецкий Веймар был визитной карточкой его работы. Его уникальный и впечатляющий способ запечатлеть женщин в кадре всегда ставил вопросы: уважал ли он права своих моделей или относился к ним как к сексуальным объектам? С помощью откровенных интервью с Грейс Джонс, Шарлоттой Рэмплинг, Изабеллой Росселлини, Анной Винтур, Клаудией Шиффер, Марианной Фэйтфулл, Ханной Шигуллой, Надей Ауэрманн и женой Ньютона Джун (она же фотограф Элис Спрингс) этот документальный фильм отражает его наследие и стремится ответить на вопросы по теме, лежащей в основе работы всей его жизни, — создание провокационных изображений женщин. В фильме представлены материалы из личных архивов Ньютона, включая его дискуссии с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, и, конечно, множество легендарных снимков. Итог: крайне увлекательный портрет противоречивого гения.

Второй год подряд фильмом открытия Beat Film Festival становится лента творческого объединения Arthouse. Российская премьера картины «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» пройдет 7 июня в пространстве «поле» в рамках закрытого события для друзей и партнеров Beat Film Festival. Там же в этот день состоится зрительское открытие фестиваля, на котором фильм представит основательница и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова — она расскажет об оптике и эстетике Хельмута Ньютона.Показы состоятся при поддержке информационного партнера фестиваля The Blueprint.

Третий показ фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» пройдет 17 июня в первом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь» при поддержке The Blueprint. Картину представит основательница галереи «Люмьер» Наталья Литвинская.

После премьеры в рамках Beat Film Festival картина будет выпущена в широкий прокат творческим объединением Arthouse и кинокомпанией «Пионер» 27 июля. Следить за новостями о фильме можно в социальных сетях Arthouse и «Пионера».

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