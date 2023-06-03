Фестиваль «ВЕДАЮ ПУТЬ» представляет Практикум сакральных знаний

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Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» представляет Практикум сакральных знаний. Программа для всех, кто желает прикоснуться к сакральным знаниям, помочь себе найти свой путь и получить ответы на вопросы самыми различными методами!

Что ожидает гостей на фестивале:

  • возможность поучаствовать в практиках различных традиций;
  • создать предметы силы своими руками;
  • заглянуть в глубины своего подсознания и получить направление от высших сил, участвуя в трансформационных играх;
  • получить ответы на свои вопросы от тарологов, шаманов, медиумов и других мастеров предсказаний;
  • приобрести различные эзотерические товары, которые будут вам помогать на вашем пути;
  • узнать нечто новое, дополнить свои знания во время лекций.

Подробности и программа по ссылке.

Когда? 1 июля 2023 года.

Где? Уютное место с невероятной атмосферой в центре Москвы  - Арт-Пространство «Душу наружу» (ул. Житная, 10),  5 мин. пешком от м. «Добрынинская».

Время работы фестиваля: 12.00 - 20.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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