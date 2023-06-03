Фестиваль «ВЕДАЮ ПУТЬ» представляет Практикум сакральных знаний

Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» представляет Практикум сакральных знаний. Программа для всех, кто желает прикоснуться к сакральным знаниям, помочь себе найти свой путь и получить ответы на вопросы самыми различными методами!
Что ожидает гостей на фестивале:
- возможность поучаствовать в практиках различных традиций;
- создать предметы силы своими руками;
- заглянуть в глубины своего подсознания и получить направление от высших сил, участвуя в трансформационных играх;
- получить ответы на свои вопросы от тарологов, шаманов, медиумов и других мастеров предсказаний;
- приобрести различные эзотерические товары, которые будут вам помогать на вашем пути;
- узнать нечто новое, дополнить свои знания во время лекций.
Когда? 1 июля 2023 года.
Где? Уютное место с невероятной атмосферой в центре Москвы - Арт-Пространство «Душу наружу» (ул. Житная, 10), 5 мин. пешком от м. «Добрынинская».
Время работы фестиваля: 12.00 - 20.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.