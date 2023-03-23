БЕЛГОРОД: 20 лет творческой деятельности Элины Писаренко

Вот уже 20 лет нас радует своим творчеством очаровательная Элина Писаренко (сопрано), лауреат премии «Молодость Белгородчины», лауреат международных конкурсов. Её уникальный «хрустальный» голос, необыкновенный артистизм и неутомимое трудолюбие покоряют с первых минут и помогают артистке завоёвывать сердца публики.

Свой творческий юбилей Элина отметит 25 марта праздничной программой «Моей души хрустальный звон». На сцене к Элине присоединится инструментальный квартет «Экспромт» под управлением Геннадия Панкратова. Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова.

Элина Писаренко окончила Российскую Академию музыки им. Гнесиных в 2002 г. по специальности сольное пение. Активная творческая деятельность певицы началась гораздо раньше в 1995 г. на сцене Детского музыкального театра, где она исполняла ведущие партии в спектаклях.

Имея серьезный опыт и профессиональные навыки сценического исполнения, Писаренко пришла на работу в филармонию в 2002 г., чтобы постичь новый уровень профессионального мастерства.

Классический репертуар певицы постоянно пополняется ариями и ансамблями из опер, романсами русских и зарубежных композиторов. Оперетта, мюзикл, музыкальные сказки, эстрадные песни также вошли в репертуар певицы и заняли не менее важное место, чем академическая музыка.

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