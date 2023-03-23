Книги издательства «Азбука-Аттикус» на стендах non/fiction

В преддверии ярмарки non-fiction ВЕСНА расскахываем о самых важных книгах, которые будут представлены на стендах «Азбуки-Аттикус» с 6 по 9 апреля 2023 года.

ВЗРОСЛЫЙ СТЕНД – D6

Серия: «Большой роман»

ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ, «Виолета»

Исабель Альенде — суперзвезда латиноамериканской литературы наряду с Габриэлем Гарсиа Маркесом, одна из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательница многочисленных премий, автор книг, переведенных на десятки языков и выходящих суммарными тиражами, которые неуклонно приближаются к 100 миллионам экземпляров.

Новый роман Альенде, вдохновленный жизнью ее матери, распахивается гигантской многоцветной панорамой. Перед нами история страстной и сильной женщины, умеющей смеяться, несмотря ни на что, — героини поистине эпической.

В начале этой истории — эпидемия испанского гриппа, в конце — эпидемия коронавируса, а между ними разворачивается долгая жизнь Виолеты, ее сто лет без одиночества. В этой жизни будут процветание и бедность, головокружительные любови и убийственные разочарования, страшные утраты и ошеломительные восторги, рождение нового, неотвратимость смерти, неизбежная мудрость. XX век — Великая депрессия, войны, взлеты и падения тиранов, борьба за права женщин — наложит отпечаток на судьбу Виолеты, родившейся однажды ночью во время бури и прожившей бурную жизнь до дна от первой до последней минуты, от пандемии до пандемии. Частная жизнь отдельного человека превращается у Альенде в грандиозную сагу, вселяет надежду, когда надежды истощаются, и вдохновляет, когда без вдохновения трудно двигаться дальше.

Виолета : роман / Исабель Альенде ; [пер. с исп. Н. Беленькой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

Впервые на русском!

Серия: «Большой роман»

БЕРНХАРД ШЛИНК, «Внучка»

Пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени.

Каспар и Биргит прожили вместе всю жизнь. Много лет назад она бежала к нему из Восточного Берлина в Западный, навстречу любви и свободе. Однако лишь теперь, на склоне лет, Каспару суждено было узнать о цене, которую Биргит пришлось заплатить за свое бегство. Однажды, вернувшись домой, Каспар обнаруживает жену в ванной. Она покончила с собой. В поисках ответов Каспар погружается в прошлое женщины, которую, как ему казалось, он хорошо знал. Одни вопросы порождают другие, расследование Каспара приводит его в странные, мрачные места, где прошлое вновь возрождается к жизни...

Внучка : роман / Бернхард Шлинк ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 416 с.

Серия: «Джоджо Мойес»

САЛЛИ ПЕЙДЖ, «Хранительница историй»

Успешный дебютный роман — более 40 000 положительных отзывов на сайтах Goodreads и Amazon!

Она не помнит, с чего началась ее коллекция. Может быть, с обрывка разговора, случайно услышанного, когда она чистила раковину в кухне? Дженис заметила, что люди рассказывают ей о себе, пока она вытирает пыль в гостиной или размораживает холодильник, и с определенного момента стала прислушиваться, вникать в эти истории, собирать и хранить их... Только так можно по-настоящему узнать людей и понять, что за общество тебя окружает. При этом никто не интересовался жизнью Дженис, пока та не начала работать у миссис Би. Впрочем, Дженис, по ее мнению, нечего рассказывать. Но миссис Би в свои девяносто два года умна и проницательна, она подозревает, что история Дженис заслуживает самого пристального внимания...

Хранительница историй : роман / Салли Пейдж ; [пер. с англ. А. Осиповой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 448 с.

Впервые на русском!

Серия: «Азбука-бестселлер»

МЮРИЭЛЬ БАРБЕРИ, «Час откровения»

ОТ АВТОРА РОМАНА «ЭЛЕГАНТНОСТЬ ЕЖИКА» (2006) — только во Франции он разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров, принес автору с десяток престижных литературных наград, был переведен на 40 с лишним языков.

Новый роман Барбери «Час откровения» и предыдущий, «Только роза», складываются в объемную картину, разомкнутую историю, чьи герои проживают свои безусловно взаимосвязанные жизни, не встречаясь ни во времени, ни в пространстве. В романе «Только роза» сорокалетняя женщина приезжала в Японию, чтобы обрести корни, потерянные с рождения, и понять незнакомого покойного отца, на протяжении всего романа остававшегося за кадром; в кадре была только Роза. В «Часе откровения» за кадром остается она, а в кадре — главный герой, отец Розы, коллекционер и торговец современным японским искусством Хару Уэно, которого неодолимая любовь к красоте еще в молодости наделила безошибочно точным взглядом на прекрасное и погнала прочь из глубинки в Киото. «Час откровения» — поэтичная, проникновенная и глубокая история Хару, его друзей (художников по профессии или в глубине души), его любви к дочери — любви на расстоянии, деликатной и неотступной, — и его постепенного неотвратимого самопознания. В декорациях Японии, где автор прожила несколько лет, — страны непостижимой и бесконечно притягательной — разворачивается тихая и пронзительная драма: в ней красота таится в наималейших мелочах, меланхолия неотделима от радости жизни, а смерть и рождение суть одно и то же.

Час откровения : роман / Мюриель Барбери ; [пер. с фр. Р. Генкиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 352 с.

Впервые на русском!

Серия: «Персона»

ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ, «Жизнь – сапожок непарный. Книга первая»

Воспоминания Тамары Петкевич, наряду с произведениями Варлама Шаламова, Ефросинии Керсновской, Евгении Гинзбург и многих других, занимают прочное место в ряду произведений, которые запечатлели «единый человеческий слив помоев, добра, жестокости, зверств и беззащитности» и навсегда обозначили координаты «лагерной» темы на карте русской литературы ХХ века. Юной, хрупкой, нежной, потрясающе красивой женщине в полной мере довелось хлебнуть из чаши страданий, выпавших на долю безвинных жертв политических репрессий; она испытала и непосильный труд, и унижения, и голод, и холод, которые превращают заключенных в затравленное животное. Вместе с тем лагерные годы стали для автора не только наукой выживания в нечеловеческих условиях. Судьба Тамары Петкевич под стать захватывающему роману, в котором соединились любовь, предательство, ревность, разлука, дружба, встречи с удивительными людьми, радость материнства и боль утраты – все то, что определяет волнующую полноту человеческой жизни, вопреки уродству страшных законов лагеря и своеволию его богов и божков.

Жизнь – сапожок непарный. Книга первая / Татьяна Петкевич. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023.

Серия: «Арт-книга»

АЛЕКСЕЙ ЛЕПОРК, «Соблазненная архитектура»

К семидесятым годам XX века от монотонности и прямых углов современности скучно стало всем (включая Л. И. Брежнева). Архитекторам, как оказалось, тоже. И тогда случилось чудо — архитектура проснулась. Одни играли с конструкцией, другие с формой, третьи с материалами, четвертые со всем вместе. В результате мир стал по-новому завлекателен — от Сиднея до Осло. Все ринулись смотреть на новые здания, а города — соревноваться друг с другом. Именно тогда архитектура стала самым модным из искусств, а вскоре началась погоня за WOW. Архитектура еле поспевала в гонке за успехом, сильно поддавшись соблазну признания. Зато ее актуальность на рубеже тысячелетий была неоспорима, многообразие — неохватно.

Проводником по искристому, хитро организованному миру современной архитектуры выступит искусствовед и архитектурный критик, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Алексей Лепорк. Его увлекательные эссе ставят нужные вопросы и оставляют заинтересованному читателю пространство для поиска ответов. А простых и однозначных решений в этом мире как будто и нет.

Соблазненная архитектура: Рубеж тысячелетий – от утопии к WOW / Алексей Лепорк. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. – 400 с.

Серия: «Высокая кухня»

АЛЁНА ДОЛЕЦКАЯ, «К столу!»

Решение издать сборник рецептов Алёны Долецкой было продиктовано, в первую очередь, успехом ее трех «кулинарных» книг (слово «кулинарные» дано в кавычках, потому что в действительности жанр этих изданий лучше подходит под определение life style), уникальностью ниши, которую они заняли на книжном рынке, и вечной потребностью человека в прекрасном. Три великолепно иллюстрированных оригинальных руководства, как сделать себя счастливым в тобою же создаваемом мире. Ибо рецепты от Алёны — не «готовка» в прямом смысле слова, не скрупулезное следование определенным инструкциям во время манипуляций с требуемым набором продуктов.

Рецепты от Алёны. Волшебный захватывающий процесс, в который вовлечены самые разнообразные составляющие жизни и быта: музыка, красивая посуда, удивительная слаженность действий и феноменальный результат — picture on the plate. Готовить по ее рецептам утешительно, вдохновляюще и радостно. Перед вами кулинарный «омнибус» от Долецкой — безусловное украшение каждодневной жизни и книжной полки, необходимый не только любителям кулинарии и фанатам автора. Это удивительное чтение, умиротворяющее и захватывающее, смешное и элегантное, а еще невероятно решительное, очень практичное и полезное руководство к действию. Готовьте с Долецкой — и мир вокруг станет совершеннее.

К столу! / Алёна Долецкая. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 304 с.; ил.

Серия: «Персона»

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА, «Между прочим

Жизнь и творческий путь Виктории Токаревой наполнены дружбой, любовью, удивительными событиями, встречами и, главное, «привычкой к творчеству», которая, цитируя автора, «тоже зависимость, и бороться с ней бесполезно».

Толстой и Чехов, Довлатов и Войнович, Данелия и Феллини, Володин, Митяев, Тодоровский — все они герои вошедших в сборник эссе и очерков. И конечно, автобиографическая повесть, ибо «семья — главная ценность человека. Она поддерживает слева и справа. Не дает провалиться и опуститься». Завершает сборник блистательное интервью — квинтэссенция жизненных принципов и философской системы писательницы.

Между прочим…: повесть, очерки, эссе, интервью. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. – 448 с.

Серия: «Графические романы»

БРЕНДОН САНДЕРСОН, «Белый песок. Кн. 1. Время перемен»

НОВАЯ САГА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ И ВОЛШЕБСТВЕ ОТ БРЕНДОНА САНДЕРСОНА! ПРЕМИЯ DRAGON AWARD 2018 ЗА ЛУЧШИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН! БРЕНДОН САНДЕРСОН — АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРОВ № 1.

На планете Талдаин, одна сторона которой купается в лучах беспощадного солнца, а другая навеки погружена во тьму, живут мастера песка. Управляя песком, они делают невероятные вещи: возводят огромные здания, сражаются и даже летают.

Кентон – своенравный и дерзкий юноша, который не верит в талант, только в упорство. Обделенный выдающимися способностями, он с рождения стремится доказать всем вокруг, что даже ему по силам добиться самого высокого звания в ранге мастеров песка и стать мастреллом. Но однажды люди из враждебного клана убивают его отца и почти всех товарищей. Чудом выжив после кровавой бойни, Кентон намерен выяснить правду о случившемся. Он не сомневается: кто-то ослабил мастеров песка и убедил врагов напасть в самый неожиданный момент. Неужели среди своих был предатель?..

Белый песок. Книга 1. Время перемен : графический роман / Брендон Сандерсон ; [пер. с англ. Ю. Павлова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 240 с.

Серия: «Графические романы»

ТАЦУКИ ФУДЗИМОТО, «Человек-бензопила. Кн. 7. Птица и война»

Аса Митака — одинокая и молчаливая школьница, которая испытывает трудности в общении со своими одноклассниками. Ее жизнь ничем не примечательна. Но Аса даже не подозревает, что у нее есть враг, желающий ей смерти...

Однажды ночью Аса оказывается лицом к лицу со своим недоброжелателем — и даже опомниться не успевает, как он ее убивает. Однако буквально за мгновение до смерти перед Асой появляется загадочное создание, которое предлагает девушке сделку. Все, что ей нужно, чтобы жить дальше, так это позволить незнакомцу вселиться в ее тело.

Аса даже представить себе не могла, что, согласившись, накрепко связала свою жизнь с сильным демоном, преследующим единственную цель — победить Человека-Бензопилу...

Человек-бензопила 7. Книга 12 : Птица и война : манга / Таццуки Фудзимото ; [пер. с яп. С. Литвиненко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 192 с.

ДЕТСКИЙ СТЕНД – К1

Серия: «Книги нашего детства»

ЯН ЭКХОЛЬМ, «Фрёкен Сталь – гроза разбойников»

Городок Гдеугодно – обычный шведский провинциальный городок. В этом городке живёт фрёкен Эмма Сталь. Наверняка ничего особенного, обыкновенная фрёкен, каких в Швеции немало, подумаете вы. А вот и нет! Фрёкен Сталь – самая удивительная фрёкен на свете! Она обладает превосходным чувством юмора, незаурядным аналитическим умом и любит разгадывать детективные загадки. Её не так-то просто обвести вокруг пальца! Не удалось это сделать и банде разбойников, которые с недавних пор обосновались в городке…

Фрёкен Сталь – гроза разбойников : повесть / Ян Улоф Экхольм ; [пер. со швед. О. Мяэотс ; худож. С. Тараник]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 128 с.

Серия: «Иллюстрированная энциклопедия»

ЛОТТЕ СТЕГМАН, «Музей доисторических животных. Единороги, мамонты, динозавры и другие экспонаты»

Раньше на Земле обитали удивительные существа — например, десятиметровая акула с огромными зубами, величественный шерстистый мамонт, саблезубый тигр и даже единорог! На страницах книги вы познакомитесь с животными, которых невозможно встретить в нашем мире сегодня. Огромные хищные рыбы, исполины-динозавры, необычные насекомые и громадные рептилии — все эти создания населяли планету в доисторические времена; сейчас о них напоминают лишь коллекции ископаемых. Память о вымерших животных очень важна — изучая их, можно не только узнать множество невероятных фактов о животном мире, но и проследить, как развивалась жизнь на Земле задолго до появления человека. Проходя по залам музея, вы также встретите илийскую пищуху, носорога, панголина и других редких животных, которые живут в одно время с нами, но находятся на грани вымирания и нуждаются в помощи людей.

Лотте Стегман — писательница и журналистка, автор книги «Наши соседи по планете. Рассказы о диких животных». Она посетила музеи естественной истории в разных странах мира, изучила огромное количество окаменелостей и проконсультировалась с известными учёными-палеонтологами. Иллюстрации выполнены художницей Марике Нелиссен, воссоздавшей с точностью до мельчайших деталей внешний вид животных. Вместе автору и иллюстратору удалось создать замечательную книгу-музей.

Музей доисторических животных. Единороги, мамонты, динозавры и другие экспонаты / Лотте Стегман, [пер. с нидер. И. Гривнина]. — М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Энциклопедии»

ИЛАРИЯ БАРСОТТИ, «Кем быть? Путешествие в мир профессий»

Что входит в обязанности смотрителя зоопарка? Чем занимается монтажёр? Кто помогает запускать ракеты? А каким талантом должен обладать парфюмер? В этой книге представлено множество увлекательных профессий – от строителя до космонавта. Ваш ребёнок узнает, почему каждая из них важна и в чём заключается работа различных специалистов. А ещё он сможет представить, кем станет, когда будет большим!

Кем быть? Путешествие в мир профессий / Илария Барсотти ; [пер. с ит. Н. Нуровой ; илл. И. Барсотти]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023. – 64 с. : ил.

Серия: «Дикамилло»

КЕЙТ ДИКАМИЛЛО, «Парящий тигр»

Светлая и правдивая история о том, как шестиклассник Роб Хортон однажды нашёл тигра, которого безжалостный хозяин спрятал в лесу в железной клетке. Тигр стал самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете он раскрыл её – Сикстине, новенькой однокласснице, ставшей, как и Роб, изгоем в классе. Это повесть о двух подростках, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, о том, как больно терять тех, кого любишь. А главное – о храбрости и чести и о том, как важно оставаться собой и верить в свои силы.

Парящий тигр : повесть / Кейт ДиКамилло ; [пер. с англ. О. Варшавер ; рис. А. Глебова]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 112 с.

Серия: «Книги Астрид Линдгрен»

АСТРИД ЛИНДГРЕН, «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше (илл. А. Савченко)

Карлсон, озорной и весёлый человечек с пропеллером на спине, – ярчайший образ беззаботного детства для многих поколений читателей. Шведская писательница Астрид Линдгрен создала увлекательные истории и запоминающихся героев. Вместе с трогательным Малышом непослушный хитрец Карлсон шалит и развлекается в своё удовольствие. Неповторимый облик любимым персонажам подарил художник Анатолий Савченко. Его иллюстрации для знаменитого мультфильма уже давно стали каноническими. Это издание сказочной истории Астрид Линдгрен, украшенное рисунками Анатолия Савченко, займёт особое место среди любимых книг в домашних библиотеках читателей.

Малыш и Карлсон, который живёт на крыше : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; [пер. со шведск. Л. Лунгиной ; худож. А. Савченко]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 152 с.

Серия: «Шедевры детской литературы»

СЕБАСТЬЯН ПЕРЕЗ, «Лучшая мама на свете»

У каждого малыша, мышонка и слонёнка, лисёнка и кукушонка, бегемотика и паучка, есть любящая и заботливая мама. Мама, которая сделает всё возможное, чтобы её детёныш вырос здоровым и сильным. Она спрячет его в самом надёжном укрытии, защитит от хищников и ни за что не оставит голодным. Для малыша его мама всегда самая прекрасная! Но кто же всё-таки лучшая мама на свете?

Лучшая мама на свете / Себастьян Перез ; [пер. И. Прессман ; илл. Б. Лакомба]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 64 с.

Серия: «Бесконечная история»

МИХАЭЛЬ ЭНДЕ, «Транквилла Неуклюжевна, или Сказка о черепахе, которая приняла твёрдое решение»

Султан Лев Двадцать Восьмой пригласил всех животных на свою свадьбу, и черепаха Транквилла Неуклюжевна принимает твёрдое решение непременно попасть на торжество. Впереди её ждёт долгий и тернистый путь через леса, пески и каменистую пустыню.

Транквилла Неуклюжевна, или Сказка о черепахе, которая приняла твердое решение / Михаэль Энде ; [пер. с нем. Е. Воропаева, илл. Ю. Нюш]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Все приключения Незнайки»

НИКОЛАЙ НОСОВ, «Большая книга Незнайки. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями. Подарочное издание (илл. Челака)»

В этой большой красивой книге впервые под одной обложкой собраны все приключения Незнайки и его друзей. Кто в нашей стране не читал смешные и остроумные истории о любознательных малышах и малышках из Цветочного города и не хохотал до слёз над Незнайкой-поэтом или Незнайкой-музыкантом! Николай Носов, непревзойдённый выдумщик и фантазёр, умел говорить о важном весело и без нравоучений, потому что в душе всегда оставался ребёнком и прекрасно понимал, как и о чём надо разговаривать с детьми. Игорь Носов мастерски продолжил дело своего знаменитого деда и придумал новые приключения Незнайки и всей ватаги его друзей-коротышек. Наполненные добротой и юмором, они по-своему открывают читателям неповторимый мир детства.

Большая книга Незнайки. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями : романы-сказки, рассказы, сказ. повесть / Николай Николаевич Носов ; Игорь Петрович Носов ; худож. В. Челак. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 992 с.

Серия: «Малыш Николя»

РЕНЕ ГОСИННИ, «Всё о малыше Николя»

Эта история началась в далёкие пятидесятые годы прошлого века с небольших юмористических рисунков, автором которых был художник Жан-Жак Сампе. Его друг писатель Рене Госинни решил к этим рисункам написать тексты. Таким образом получились забавные рассказы-комиксы, героем которых стал малыш Николя. Этого симпатичного мальчишку юные читатели очень полюбили и с нетерпением ждали публикации очередного рассказа. Авторы сочиняли и рисовали всё новые и новые истории, и издатели решили объединить их в книжки.

С тех пор прошло немало лет, но малыш Николя по-прежнему необычайно популярен и любим детьми многих стран мира. Весёлые истории об этом добром, обаятельном сорванце, о его приятелях и школе близки и понятны детям. И не важно, на каком языке они разговаривают.

Всё о малыше Николя : Рассказы / Рене Госинни ; [пер. с фр. И. Прессман ; художн. Ж.-Ж. Сампе]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 800 с. : ил.

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