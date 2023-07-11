БЕЛГРАД (Сербия): русские пуанты на балетной сцене Белграда

В Национальном театре столицы Сербии представлена экспозиция, посвящённая истории балетных постановок театра второй половины ХХ века.

В то время, а именно с сезона 1979-1980 по 1985-1986 – художественным руководителем театра был Владимир Логунов (1942-2022) – в молодые годы солист Белградского балета, хореограф, профессор, поставивший спектакли во многих странах мира.

Амплуа Владимира Логунова – характерные партии (Ротбарт, «Лебединое озеро», Лесничий, «Жизель», Каренин, «Анна Каренина»). В 2021 году Владимир Логунов был удостоен медали «За заслуги» от Президента Республики Сербия.

Учителем Владимира Логунова стала прославленная балерина Нина Кирсанова (1898-1989), танцевавшая как в Большом театре, так и в «Опере Зимина». В 1924 году она приняла подданство Королевства сербов, хорватов и словенцев. Занималась педагогикой, много сделала для развития национального балета в Боснии, Македонии, Хорватии. В 70 лет получила степень магистра археологии, позже отправилась в экспедицию по Италии и Ближнему Востоку.

Марина АБРАМОВА,

По материалам зарубежных СМИ

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